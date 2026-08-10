Cần thiết lập “lằn ranh đỏ” bảo vệ đối tượng yếu thế trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

Sáng 10/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu.

Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường.

Thảo luận dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng góp ý một số vấn đề trọng tâm. Về thiết lập “lằn ranh đỏ” bảo vệ đối tượng yếu thế, đại biểu cho rằng quy định trong dự thảo chưa thực sự thống nhất, bởi thực tế có rất nhiều vụ việc phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại nghiêm trọng nhưng chính quyền cơ sở lại đưa ra hòa giải với tư duy “đóng cửa bảo nhau”. Hậu quả là kẻ gây ra bạo hành thì thoát tội, còn nạn nhân tiếp tục chịu bạo hành, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp bị trì hoãn.

Đại biểu đề nghị, Quốc hội xem xét, yêu cầu cơ quan soạn thảo quy định tại Điều 3: Nghiêm cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người; cấm dùng hòa giải làm công cụ trì hoãn các biện pháp tư pháp bảo vệ nạn nhân.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng thảo luận ở hội trường.

Đối với tiêu chuẩn hòa giải viên tại Điều 7, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh một số cụm từ phù hợp hơn, đảm bảo thống nhất với pháp luật về cư trú, vừa giữ được mục tiêu mở rộng nguồn nhân lực có uy tín, năng lực.

Về vấn đề công nhận hòa giải viên tại Điều 10, đại biểu đề nghị Chính phủ cần quy định chi tiết hơn về trình tự, thời hạn và hồ sơ đề nghị công nhận hòa giải viên, đặc biệt đối với trường hợp công nhận theo hình thức chỉ định. Nghiên cứu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu.

Đại biểu cũng nêu một số vấn đề về hình thức bầu hòa giải viên tại Điều 8 và thành phần tổ hòa giải có đại diện đồng bào dân tộc thiểu số; đề nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND các cấp quan tâm lồng ghép việc triển khai hòa giải ở cơ sở với các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Sau mỗi nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Khánh Hà