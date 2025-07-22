Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cảnh báo an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện. Để bảo vệ tính mạng, tài sản và đảm bảo cung cấp điện ổn định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước các diễn biến của bão số 3 (WIPHA); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện.

Cảnh báo an toàn điện mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo: người dân, cơ quan và doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn điện trước – trong – sau bão. Trước bão: Kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc; ngắt các thiết bị điện không cần thiết; tránh đặt ổ điện, thiết bị tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước.

Trong bão: Không đứng gần trụ điện, cây đổ vào đường dây, thiết bị điện ngoài trời; không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt hoặc đang ở nơi ẩm ướt; ngắt nguồn điện tổng nếu nhà có nguy cơ bị ngập.

Sau bão: Tuyệt đối không chạm vào dây điện bị đứt, rơi - hãy gọi ngay tổng đài 1900 6769; chỉ đóng điện trở lại khi có xác nhận an toàn từ ngành điện hoặc cơ quan chức năng

Khi phát hiện sự cố đứt dây, đổ cột, sạt lở, có nguy cơ gây sự cố lưới điện hoặc cần hỗ trợ về dịch vụ điện, khách hàng thông báo, liên hệ ngay với Trung tâm chăm sóc khách hàng–Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 (24/7) để được hỗ trợ, khắc phục kịp thời. EVNNPC và các đơn vị điện lực địa phương trực 24/7 để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn và khôi phục điện sớm nhất sau bão.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Công ty Điện lực Phú Thọ EVNNPC Mùa mưa bão Cảnh báo an toàn điện đảm bảo an toàn nguy cơ mất an toàn Tính mạng Pháp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa
2025-08-09 10:40:00

baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long