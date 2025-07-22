Cảnh báo an toàn điện mùa mưa bão

{title}
Mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện. Để bảo vệ tính mạng, tài sản và đảm bảo cung cấp điện ổn định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước các diễn biến của bão số 3 (WIPHA); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo: người dân, cơ quan và doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn điện trước – trong – sau bão. Trước bão: Kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc; ngắt các thiết bị điện không cần thiết; tránh đặt ổ điện, thiết bị tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước.
Trong bão: Không đứng gần trụ điện, cây đổ vào đường dây, thiết bị điện ngoài trời; không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt hoặc đang ở nơi ẩm ướt; ngắt nguồn điện tổng nếu nhà có nguy cơ bị ngập.
Sau bão: Tuyệt đối không chạm vào dây điện bị đứt, rơi - hãy gọi ngay tổng đài 1900 6769; chỉ đóng điện trở lại khi có xác nhận an toàn từ ngành điện hoặc cơ quan chức năng
Khi phát hiện sự cố đứt dây, đổ cột, sạt lở, có nguy cơ gây sự cố lưới điện hoặc cần hỗ trợ về dịch vụ điện, khách hàng thông báo, liên hệ ngay với Trung tâm chăm sóc khách hàng–Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 (24/7) để được hỗ trợ, khắc phục kịp thời. EVNNPC và các đơn vị điện lực địa phương trực 24/7 để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn và khôi phục điện sớm nhất sau bão.
