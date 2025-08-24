Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Theo thông báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, từ đêm nay (24/8) trên khu vực tỉnh Phú Thọ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ đêm ngày 24/8 đến sáng ngày 26/8, tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, phía Tây và Tây Nam lượng mưa từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn (100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Từ ngày 26/8, trên khu vực tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Tây và Tây Nam tỉnh có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trường Quân