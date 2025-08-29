Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà dịp 2/9

{title}
Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng thông tin này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Một số thủ đoạn thường gặp như sau: Gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt phần mềm VneID để nhận quà tặng”,...
Giả mạo cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn nhận quà tặng và yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”.
Lập Fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng...
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời lưu ý: Chỉ thực hiện đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên phần mềm VNeID chính thống. Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Không truy cập vào các đường link lạ, không cài các ứng dụng không rõ nguồn gốc giả mạo VneID. Khi nhận được các cuộc gọi khả nghi, hãy kiểm chứng thông qua các cơ quan chức năng tại địa phương.
