Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Các đối tượng mạo danh cán bộ Cục Đăng kiểm, Sở Xây dựng, các trung tâm đăng kiểm để gọi điện, nhắn tin hoặc phát tán đường link giả mạo. Chúng yêu cầu chủ phương tiện đổi tem kiểm định trực tuyến, đổi tem đối với xe sắp hết hạn hoặc chuyển khoản phí dịch vụ theo “quy định mới”.

Khi người dùng làm theo yêu cầu, các đối tượng đã chiếm đoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 637 gửi các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về việc thông báo cảnh báo về hành vi lửa đảo trong hoạt động đăng kiểm.

Cụ thể, để bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đề nghị các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới niêm yết công khai quy trình, chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, biểu giá kiểm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ, số điện thoại đường dây nóng để người dân dễ dàng đọc, quan sát và tra cứu. Tuyên truyền rõ ràng không có quy định bắt buộc đổi tem kiểm định còn hiệu lực.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đề nghị các Trung tâm đăng kiểm công khai đầy đủ quy trình, biểu phí, chu kỳ kiểm định và số điện thoại đường dây nóng để người dân tiện tra cứu.

Hướng dẫn người dân nhận biết các hành vi giả mạo và không thực hiện yêu cầu liên quan đến đăng kiểm qua điện thoại, tin nhắn, mã QR hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi giả danh.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, sở, ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân cảnh giác đối với chiêu trò, hành vi của các đối tượng lừa đảo khi nhận được các thông tin, cuộc điện thoại có nội dung như trên.

Bảo Thoa