Cảnh báo tin giả về kiến nghị tiền điện tháng 8

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi “ký tên” và “chia sẻ” các kiến nghị về việc tiền điện sinh hoạt của nhiều hộ dân trong tháng 8/2025 tăng cao bất thường. Các nội dung này đang được phát tán với tốc độ nhanh, kèm theo lời kêu gọi cộng đồng mạng tham gia nhằm gây sức ép đối với ngành Điện.

Theo thống kê và tổng hợp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trên các hội nhóm Facebook đã xuất hiện hàng chục bài viết (như ảnh minh họa trên) kêu gọi “kiến nghị về tiền điện”. Các nội dung này chủ yếu được sao chép, đăng tải lại trên trang cá nhân hoặc fanpage nhằm câu view, tăng tương tác, trong khi người đăng không hề có thông tin cụ thể về khách hàng hay hóa đơn điện. EVNNPC khẳng định đây là hình thức lợi dụng tâm lý người dân, thổi phồng hiện tượng đơn lẻ của một số ít khách hàng và đưa ra thông tin không có căn cứ, số liệu cụ thể.

Trước đó vào ngày 4/8, Công an xã Nật Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ) đã làm việc với công dân B.H.V trú tại xóm Khả, xã Nật Sơn về việc sử dụng trang Facebook cá nhân có tên “Vũ Bão” để đăng tải tại Trang “Hóng Biến Hoà Bình” với nội dung: “Mong ad duyệt bài với ạ, bức xúc quá gọi tổng đài điện lực thì không được, số điện chốt ngày 31/7 số điện cuối kỳ tháng 7 chốt 7.094kwh mà hôm nay ngày 3/8 mà đã lên tới 7.360kwh, có 3 ngày thôi mà nhà em tăng bất thường do công ty điện lực chốt điện sai lệch không đúng thực tế để tính tiền điện theo giá bậc thang”. Qua quá trình làm việc và xác minh của Công an xã với Đội quản lý điện lực Kim Bôi, và tuyên truyền, giải thích về cách tính và chốt số điện trên công tơ điện của điện lực, công dân B.H.V thừa nhận do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu hiểu biết pháp luật, nên đã đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức.

Trước tình trạng xảy ra đưa tin giả kiến nghị về tiền điện tháng 8, EVNNPC kính đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây hoang mang dư luận. Trong trường hợp có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc số tiền phải trả, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 19006769 hoặc đến Công ty Điện lực địa phương để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời. Nhân viên Điện lực sẽ phối hợp kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ phương pháp tính tiền, bảo đảm công khai - minh bạch - chính xác.

Thu Hà