Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Nằm trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, khu di tích và danh thắng Tây Thiên trải dài 11km, rộng 1km, là nơi hội tụ của cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống tín ngưỡng lâu đời. Không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh núi non, rừng nguyên sinh, Tây Thiên còn là miền đất linh thiêng, gắn với hình tượng Quốc Mẫu – người phò vua đánh giặc, dạy dân trồng lúa, giữ lửa từ buổi bình minh của dân tộc.

Hằng năm, hàng vạn du khách và người dân khắp nơi nô nức trảy hội về khu di tích Tây Thiên

Khởi đầu hành trình là đền Thõng – công trình kiến trúc nằm ngay dưới chân núi, được coi là “cửa ngõ” dẫn vào toàn bộ quần thể Tây Thiên. Nơi đây hằng năm diễn ra những nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Tây Thiên, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Từ đền Thõng, du khách tiếp tục hành trình bằng cáp treo lên đền Thượng. Trên hành trình ấy, thiên nhiên mở ra trước mắt: núi non điệp trùng, rừng già bạt ngàn, sương khói bảng lảng, tạo cảm giác như bước vào cõi thiêng giữa mây trời Tam Đảo.

Đền Thượng Tây Thiên hiện ra uy nghi trên đỉnh núi – nơi trung tâm của quần thể, cũng là điểm linh thiêng nhất.

Trọng tâm của quần thể là nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, biểu tượng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt.

Giữa sân đền Thượng, cây mơ cổ thụ sừng sững qua hàng trăm năm tuổi. Hình ảnh ấy không chỉ gợi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn như một dấu ấn thời gian gắn bó với bao thế hệ hành hương.

Trong quần thể di tích, không thể không nhắc đến đền thờ Thần Núi Tam Đảo – Thanh Sơn Đại Vương.

Ngôi đền là minh chứng cho sự giao hòa giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và tục thờ thần núi, phản ánh đời sống tâm linh đa tầng của người Việt.

Cùng với đó, đền Địa Mẫu là địa điểm gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến trong dân gian.

Và đền Cô Chín là địa điểm linh thiêng. Cả hai ngôi đền đều là nơi nhiều du khách dừng chân dâng hương, gửi gắm niềm tin và cầu nguyện bình an.

Tây Thiên không chỉ có hệ thống đền thờ, mà còn là cái nôi Phật giáo Việt Nam. Những ngôi chùa cổ kính, tiêu biểu là chùa Tây Thiên Thiền Tự, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian.

Người ta thường nói: “Đến với Phật, về với Mẫu” – câu nói ấy đã trở thành triết lý tâm linh của bao thế hệ hành hương về miền đất này.

Lê Minh