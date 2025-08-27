Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Nằm trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, khu di tích và danh thắng Tây Thiên trải dài 11km, rộng 1km, là nơi hội tụ của cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống tín ngưỡng lâu đời. Không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh núi non, rừng nguyên sinh, Tây Thiên còn là miền đất linh thiêng, gắn với hình tượng Quốc Mẫu – người phò vua đánh giặc, dạy dân trồng lúa, giữ lửa từ buổi bình minh của dân tộc.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Hằng năm, hàng vạn du khách và người dân khắp nơi nô nức trảy hội về khu di tích Tây Thiên

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Khởi đầu hành trình là đền Thõng – công trình kiến trúc nằm ngay dưới chân núi, được coi là “cửa ngõ” dẫn vào toàn bộ quần thể Tây Thiên. Nơi đây hằng năm diễn ra những nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Tây Thiên, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Từ đền Thõng, du khách tiếp tục hành trình bằng cáp treo lên đền Thượng. Trên hành trình ấy, thiên nhiên mở ra trước mắt: núi non điệp trùng, rừng già bạt ngàn, sương khói bảng lảng, tạo cảm giác như bước vào cõi thiêng giữa mây trời Tam Đảo.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Đền Thượng Tây Thiên hiện ra uy nghi trên đỉnh núi – nơi trung tâm của quần thể, cũng là điểm linh thiêng nhất.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Trọng tâm của quần thể là nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, biểu tượng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Giữa sân đền Thượng, cây mơ cổ thụ sừng sững qua hàng trăm năm tuổi. Hình ảnh ấy không chỉ gợi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn như một dấu ấn thời gian gắn bó với bao thế hệ hành hương.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Trong quần thể di tích, không thể không nhắc đến đền thờ Thần Núi Tam Đảo – Thanh Sơn Đại Vương.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Ngôi đền là minh chứng cho sự giao hòa giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và tục thờ thần núi, phản ánh đời sống tâm linh đa tầng của người Việt.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Cùng với đó, đền Địa Mẫu là địa điểm gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến trong dân gian.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Và đền Cô Chín là địa điểm linh thiêng. Cả hai ngôi đền đều là nơi nhiều du khách dừng chân dâng hương, gửi gắm niềm tin và cầu nguyện bình an.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Tây Thiên không chỉ có hệ thống đền thờ, mà còn là cái nôi Phật giáo Việt Nam. Những ngôi chùa cổ kính, tiêu biểu là chùa Tây Thiên Thiền Tự, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian.

Cảnh sắc Tây Thiên – Hành trình về miền đất Phật, đất Mẫu

Người ta thường nói: “Đến với Phật, về với Mẫu” – câu nói ấy đã trở thành triết lý tâm linh của bao thế hệ hành hương về miền đất này.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thạch Bàn cảnh sắc thiên nhiên Nổi tiếng Bình minh Đời sống Di tích Tam đảo Lửa dân tộc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đượm vị chè Đinh cao cấp Hoài Trung

Đượm vị chè Đinh cao cấp Hoài Trung
2025-08-27 15:25:00

baophutho.vn Về Chí Tiên những ngày đầu tháng Tám, khi những cơn mưa hè vừa dứt, tiết trời trung du bắt đầu se dịu, những đồi chè bát ngát hiện lên xanh...

Hai di sản trên sân di tích

Hai di sản trên sân di tích
2025-08-27 06:25:00

baophutho.vn Miếu Trò ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (nay là xã Phùng Nguyên) không chỉ là một di tích văn hóa lịch sử, mà còn là nơi giao thoa của hai dòng...

Những người thổi hồn vào đá

Những người thổi hồn vào đá
2025-08-25 07:04:00

baophutho.vn Bằng sự khéo léo, sáng tạo và tâm huyết của những nghệ nhân, các sản phẩm đá cảnh trở lên tinh xảo, mang tính nghệ thuật và có giá trị thẩm mỹ...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long