Cánh tay nối dài giữ bình yên ở cơ sở

Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có diện tích hơn 9.000 km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, với 148 đơn vị hành chính, gồm 15 phường và 133 xã. Là một trong những địa phương có diện tích rộng, dân số đông, Phú Thọ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Chính vì vậy, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở càng trở nên quan trọng.

Công an phường Việt Trì cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tuyên truyền trong Nhân dân về việc nâng cao ý thức cảnh giác và phối hợp giữ gìn ANTT. Ảnh: Công an phường Việt Trì

Toàn tỉnh hiện có 5.049 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với hơn 15.000 thành viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát địa bàn, am hiểu phong tục tập quán và gần gũi Nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã, đang phát huy hiệu quả rõ nét, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của lực lượng công an cấp xã, góp phần giữ gìn sự bình yên từ sớm, từ xa.

Xã Hy Cương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Hy Cương, Thanh Đình và Chu Hoá. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích gần 24km2 với quy mô dân số hơn 22.600 người. Trên địa bàn xã có Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, khu công nghiệp Thụy Vân với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động và hệ thống giao thông phát triển. Do đó, việc bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở được Công an xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã Thu Cúc cùng Công an xã ra quân ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Ảnh: Công an xã Thu Cúc

Trung tá Tạ Anh Tuấn- Trưởng Công an xã Hy Cương cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn vẫn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, mang theo dao kiếm, gậy..., phóng xe lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang, tập trung tuần tra trên các tuyến đường liên xã, đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, khu vực khu công nghiệp Thụy Vân, các tuyến đường hẻo lánh, có nguy cơ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Các tổ, nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh tại cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng theo thẩm quyền.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hy Cương có 23 tổ bảo vệ ANTT với 69 thành viên. Bên cạnh việc hỗ trợ hiệu quả công tác của công an xã trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin hai chiều, tuần tra trấn áp các loại tội phạm, lực lượng an ninh cơ sở còn tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, phòng, chống dịch bệnh..., góp phần giữ gìn sự bình yên từ sớm, từ xa - Trung tá Tạ Anh Tuấn khẳng định.

Tại các xã miền núi, lực lượng an ninh cơ sở đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, ngày đêm sát cánh cùng Công an xã tuần tra, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân không tham gia các hoạt động trái pháp luật, giữ gìn đoàn kết dân tộc, kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Thượng tá Hà Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Pà Cò cho biết: Xã Pà Cò được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò và một phần xã Đồng Tân với diện tích trên 100km2, quy mô dân số gần 12.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 70%, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ công an chính quy trong công tác bảo đảm ANTT.

Toàn xã có 18 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 54 thành viên, lực lượng này đang trực tiếp bám nắm địa bàn, thực sự là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp công an xã nắm chắc tình hình địa bàn và kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, đồng thời phối hợp vận động, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Công an xã Pà Cò tổ chức hội nghị giao ban với lực lượng tham gia bảo vệ ANTTở cơ sở. Ảnh: Công an xã Pà Cò

Từ khi thành lập, đi vào hoạt động đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình về ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng đã cung cấp gần 2.000 tin báo liên quan đến tình hình ANTT; tham gia giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; vận động Nhân dân giao nộp trên 1.000 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục trên 7.000 lượt đối tượng, giúp họ xoá bỏ mặc cảm, từng bước hoà nhập cộng đồng, tích cực lao động, trở thành người có ích cho xã hội; phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hàng chục nghìn lượt tuần tra tại các khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp, qua đó phát hiện, nhắc nhở, xử lý các đối tượng vi phạm; phối hợp chữa cháy, khắc phục hậu quả do cháy; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở...

Sự hối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT với lực lượng công an trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn mới đã và đang tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Sự có mặt của lực lượng này không chỉ phát huy được sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà còn góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Ngọc Tuấn