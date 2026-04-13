“Cầu nối” đưa tín dụng chính sách đến gần dân hơn

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH cấp tỉnh và xã. Đây được xem là bước đi quan trọng, đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến gần hơn với người dân, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn đã thành lập Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân.

Theo quy định, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã gồm 4 thành viên, trong đó, Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban. Các thành viên Ban Đại diện HĐQT cấp xã gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng phòng văn hóa - xã hội hoặc kinh tế - hạ tầng, đô thị và thành viên chuyên trách là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH.

Mô hình này tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Thực tế cho thấy, việc “đưa” Ban đại diện về cấp xã đã rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và người thụ hưởng. Các nhu cầu vay vốn của người dân được nắm bắt kịp thời, việc bình xét, thẩm định được thực hiện công khai, minh bạch, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở.

Mô hình mới này còn góp phần thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ “phục vụ theo kế hoạch” sang “phục vụ theo nhu cầu thực tiễn”, lấy người dân làm trung tâm. Đây chính là điểm nhấn quan trọng, phù hợp với tinh thần của Chỉ thị 39-CT/TW trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Lai Đồng.

Xã miền núi Lai Đồng là một trong những địa phương triển khai hiệu quả mô hình Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã. Ngay sau khi thành lập, Ban Đại diện đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy vai trò điều phối, giám sát và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách.

Trong quý I/2026, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 6,3 tỷ đồng, hỗ trợ 121 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm. Toàn xã hiện có gần 2.200 khách hàng còn dư nợ trong tổng số hơn 3.500 hộ dân, chiếm 62,7% tổng số hộ.

Điều này cho thấy mức độ bao phủ của tín dụng chính sách ngày càng rộng, trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,015%/tổng dư nợ. Đồng chí Hồ Sỹ Mạnh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Lai Đồng cho biết: Thời gian tới, Ban đại diện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể, chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn và thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Không chỉ riêng xã Lai Đồng, nhiều địa phương trong tỉnh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng.

Các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Việc hoàn thành 100% Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã trên địa bàn tỉnh không chỉ là dấu mốc về tổ chức, mà còn mở ra giai đoạn mới trong nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.

Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, các địa phương xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện theo hướng thực chất, hiệu quả phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm hoạt động hiệu quả; duy trì nền nếp chế độ họp, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Đại diện HĐQT tiếp tục là thiết chế quan trọng, giữ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, là “cầu nối” trực tiếp giữa HĐQT NHCSXH với chính quyền địa phương và các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

Việc thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã đã tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Khi chính quyền cơ sở thực sự vào cuộc, gắn trách nhiệm với từng chương trình, từng đồng vốn, thì chính sách không còn “xa dân”, mà trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung