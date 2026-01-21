Cầu nối sức mạnh đoàn kết

Phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò “hạt nhân” quy tụ sức mạnh lòng dân. Với phương châm gần dân, hiểu dân, vì dân, MTTQ không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp khơi dậy tinh thần gắn bó cộng đồng. Từ các chương trình an sinh xã hội đến phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh... MTTQ luôn là cầu nối, biến lời kêu gọi thành hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Dự án Khu công nghiệp Phúc Yên có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của tỉnh. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Yên tập trung thực hiện. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “vận động từng bước, kiên trì thuyết phục”, MTTQ và các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thành ở tổ dân phố Xuân Phương 3, phường Phúc Yên chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, chúng tôi chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bàn giao đất cho dự án. Lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp đã gắn liền với lợi ích của Nhân dân. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cuộc sống người dân”.

Hiện nay, trên địa bàn phường đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 20 dự án, với tổng diện tích 333ha. Để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là các gia đình có liên quan trực tiếp chấp hành tốt quy định của Nhà nước. Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, phân công cán bộ đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và phổ biến bằng nhiều hình thức để người dân hiểu chính sách bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, phường Phúc Yên đã giải phóng gần 200ha mặt bằng các dự án.

Là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tại xã Đạo Trù, với sự đồng hành của mặt trận, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, lan tỏa từ mỗi gia đình đến cộng đồng dân cư.

Với vai trò Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, ông Nguyễn Văn Trọng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, động viên kịp thời, người dân trong thôn đã nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tự nguyện góp công, góp của cải tạo hạ tầng, xây dựng đường sá khang trang.

Mặt trận Tổ quốc xã Đạo Trù luôn đồng hành cùng Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Thay vì để đất trống, đồi trọc hoặc trồng những loại cây cho hiệu quả kinh tế thấp, nhiều hộ dân trên địa bàn xã khai thác lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Trong đó, cây ba kích là nguồn thu nhập chính, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Là một trong những hộ đầu tiên trồng ba kích với quy mô lớn, anh Nguyễn Văn Chung ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù cho biết: Trước đây, hơn 2ha đất đồi của gia đình chỉ trồng sắn, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2010, anh cải tạo khu đất đồi để ươm giống, trồng thử ba kích, kết hợp chăn nuôi gà. Hiện nay, anh có 6 vạn cây ba kích, 4.000 con gà, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Sán Dìu sinh sống, cùng với phát triển kinh tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, luôn được MTTQ xã Đạo Trù quan tâm tuyên truyền đến người dân.

Trong ngôi nhà hai tầng khang trang của ông Chu Bá Chuyền, giữa tiện nghi hiện đại vẫn tồn tại một không gian lưu giữ ký ức văn hóa. Trên kệ gỗ, những cuốn sách cổ, sổ tay ghi chép nghi lễ, lời hát Soọng cô, thậm chí cả những mẩu giấy nhỏ được truyền lại từ các thầy cúng đời trước vẫn được ông gìn giữ. Đây là tư liệu quý ông trân trọng suốt nhiều năm qua để truyền dạy cho thế hệ sau.

Đồng chí Trần Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù cho biết: Phương châm hoạt động của MTTQ là hướng về cơ sở, coi khu dân cư là trọng điểm triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, nhất là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp làng quê luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong giai đoạn 2020-2025, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn xã Đạo Trù đạt hơn 250 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 65%, còn lại là nguồn xã hội hóa, đóng góp ngày công, hiến đất, tài sản của Nhân dân. Đã có 60 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, với tổng diện tích hàng nghìn m­2 đất thổ cư, đất sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch, chỉnh trang nông thôn. Đến nay, xã có 2 làng văn hóa kiểu mẫu là Lục Liễu và Đồng Pheo. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân chung tay xây dựng quê hương.

Làng quê ngày càng văn minh, sạch đẹp là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Với vai trò của mình, MTTQ không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai ngày càng thực chất, gắn với giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. MTTQ khẳng định vị thế là trung tâm đoàn kết, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Hồng Hà