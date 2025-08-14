CEO Nguyễn Nhật Trân - Người Dẫn Dắt Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn

Không xuất thân từ gia đình kinh doanh, không có sẵn vốn lớn, chàng trai sinh năm 2003 - Nguyễn Nhật Trân vẫn tạo dựng được dấu ấn riêng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại thành phố biển Quy Nhơn. Với tư duy nhạy bén, tinh thần cầu tiến và nền tảng vững vàng về công nghệ số, anh đã sáng lập nên “Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn” - thương hiệu được đông đảo du khách tin tưởng lựa chọn.

Xuất phát điểm của CEO Nguyễn Nhật Trân

CEO Nguyễn Nhật Trân sinh năm 2003 tại Gia Lai - vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống hiếu học. Ngay từ thời phổ thông, anh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với công nghệ và truyền thông số. Không chọn con đường học lý thuyết suông, Trân tập trung phát triển kỹ năng thực chiến, bắt đầu sự nghiệp với vị trí nhân viên SEO cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dịch vụ du lịch.

Chính trong quá trình làm việc, anh nhận ra cơ hội phát triển lớn trong lĩnh vực cho thuê xe máy tại Quy Nhơn - điểm đến đang dần trở thành “thỏi nam châm” hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy lượng khách tăng nhanh nhưng mô hình cho thuê xe tại địa phương còn phân mảnh, thiếu sự chuyên nghiệp và đồng bộ.

CEO Nguyễn Nhật Trân - Người sáng lập thương hiệu Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn

Quá trình xây dựng thương hiệu Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn

Năm 2025, Nguyễn Nhật Trân chính thức thành lập Công ty Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn, định vị là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy tại Quy Nhơn chuyên nghiệp, đáng tin cậy với triết lý: NHANH CHÓNG - TIỆN LỢI - AN TOÀN - TẬN TÂM .

Thay vì chạy theo số lượng, CEO trẻ tập trung vào trải nghiệm khách hàng, từ khâu đặt xe, giao nhận đến chăm sóc khách hàng sau khi thuê xe. Hệ thống được vận hành bài bản: xe luôn kiểm tra kỹ thuật định kỳ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đội ngũ giao xe đúng giờ, lịch sự và thân thiện. Dịch vụ cũng được tích hợp đặt xe online và phản hồi nhanh qua mạng xã hội.

Đáng chú ý, cái tên “247” không chỉ là cam kết phục vụ mọi lúc mọi nơi, mà còn phản ánh triết lý vận hành lấy khách hàng làm trung tâm - điều mà không phải đơn vị thuê xe nhỏ lẻ tại Quy Nhơn nào cũng làm được.

Chàng trai CEO trẻ lấy khách hàng làm trọng tâm đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất

Tận dụng sức mạnh SEO - truyền thông số để tăng trưởng bền vững

Với nền tảng vững chắc về SEO, CEO Nguyễn Nhật Trân đã xây dựng hệ thống truyền thông chuyên nghiệp cho thương hiệu: website thân thiện, nhiều bài viết hướng dẫn du lịch, fanpage hoạt động đều đặn và phản hồi tích cực từ khách hàng.

Nhờ vào đó, thương hiệu “Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn” đã trở thành lựa chọn hàng đầu khi khách du lịch tìm kiếm dịch vụ online. Chỉ trong vòng một năm, công ty đã phục vụ hàng ngàn lượt khách, hợp tác cùng nhiều homestay và đơn vị tour địa phương.

Đánh giá 5 sao trên Google Maps, Facebook là minh chứng rõ ràng cho uy tín thương hiệu.

Triết lý kinh doanh của CEO Nguyễn Nhật Trân

Theo CEO Nguyễn Nhật Trân, thuê xe máy Quy Nhơn chỉ là khởi đầu, nhưng điều khiến khách hàng quay lại chính là cảm giác được hỗ trợ và tin tưởng. Bởi vậy, anh đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ về thái độ phục vụ, sự tử tế trong giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống.

“Không phải ai cũng nhớ rõ tên công ty, nhưng họ sẽ nhớ người giao xe đến đúng giờ, thái độ niềm nở và cách chúng tôi hỗ trợ họ khi cần,” anh chia sẻ.

Theo anh Trân: Thái độ và sự chuyên nghiệp chính là triết lý kinh doanh anh đặt làm trọng tâm

Tầm nhìn mở rộng và tham vọng của chàng trai 2003

Hiện tại, CEO Nguyễn Nhật Trân đang lên kế hoạch mở rộng dịch vụ sang các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai - nơi có đặc điểm tương đồng về thị trường du lịch tự túc.

Xa hơn, anh kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách du lịch trẻ, bao gồm thuê xe, homestay, tour trải nghiệm địa phương và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Tất cả đều vận hành theo triết lý: chuyên nghiệp, minh bạch và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Người trẻ - Giá trị thật - Từ chàng trai nghèo vượt khó

Hành trình của CEO Nguyễn Nhật Trân là minh chứng cho thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ khác, làm thật, không ngừng học hỏi và sẵn sàng bắt đầu từ con số 0.

Không chọn đi theo lối mòn, anh xây dựng giá trị từ trải nghiệm thực tế, lấy chất lượng làm thước đo phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành du lịch đang tăng trưởng mạnh mẽ, những mô hình khởi nghiệp như “Thuê Xe Máy 247 Quy Nhơn” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần làm dịch vụ có tâm, có tầm – từ những điều nhỏ nhất.

