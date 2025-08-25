Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cháy cửa hàng kinh doanh quần áo, thiệt hại khoảng 90 triệu đồng

Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 12 giờ 20 phút trưa nay (25/8) đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng quần áo Santino ở khu 3, xã Chân Mộng, diện tích khoảng 100m2. Chủ hộ kinh doanh là bà Nguyễn Thị Bích Lân, sinh năm 1973.

Cháy cửa hàng kinh doanh quần áo, thiệt hại khoảng 90 triệu đồng

Chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Nhận tin báo cháy qua số máy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Chân Mộng và quần chúng nhân dân dập lửa.

Cháy cửa hàng kinh doanh quần áo, thiệt hại khoảng 90 triệu đồng

Hiện trường sau vụ cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều quần áo, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ Quần áo Thiệt hại Cửa hàng Lực lượng chức năng Vụ cháy Triệu Hộ kinh doanh Hiện trường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
2025-08-26 06:14:00

4h hôm nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long