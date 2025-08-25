Cháy cửa hàng kinh doanh quần áo, thiệt hại khoảng 90 triệu đồng

Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 12 giờ 20 phút trưa nay (25/8) đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng quần áo Santino ở khu 3, xã Chân Mộng, diện tích khoảng 100m2. Chủ hộ kinh doanh là bà Nguyễn Thị Bích Lân, sinh năm 1973.

Chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Nhận tin báo cháy qua số máy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Chân Mộng và quần chúng nhân dân dập lửa.

Hiện trường sau vụ cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều quần áo, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cẩm Lệ