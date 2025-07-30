Cháy xưởng gỗ tại xã Vĩnh Tường

{title}
{publish}
{head}
Theo thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, lúc 22h26 phút ngày 29/7, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo về vụ cháy tại cơ sở sản xuất gỗ ở thôn Phúc Lập Trong, xã Vĩnh Tường.
Ngay sau khi nhận tin, Phòng đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực điều xe chữa cháy và xe chở nước cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Hiện trường vụ cháy cơ sở sản xuất gỗ ở thôn Phúc Lập Trong, xã Vĩnh Tường.
Tại hiện trường, do chất cháy chủ yếu là gỗ nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan ra khu vực xung quanh và sập đổ khung nhà xưởng (khung thép mái tôn). Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đến 23h55 phút đám cháy đã được dập tắt.
Xưởng gỗ rộng khoảng 100m2 do ông Phạm Thanh Tùng làm chủ. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều đồ gỗ, khung nhà xưởng bị hư hỏng, cháy lan ra nhà cấp 4 bên cạnh.
Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.
Cẩm Lệ
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07), lúc 22 giờ 44 phút đêm 10/8, qua số máy 114, đơn vị...
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Hy Cương, Thanh Đình và Chu Hóa thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ), xã Hy Cương có tổng diện...
baophutho.vn Công an xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Công an 4 xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Bình Sơn và Xuân Thủy, có tổng số 55 cán bộ chiến sỹ...
baophutho.vn Chiều ngày 28/7, xã Yên Thủy tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Thủy và...
baophutho.vn Ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và bắt quả tang bà Nguyễn Thị Vân, trú tại Tổ dân phố...
baophutho.vn Trong cuộc sống hiện đại hối hả, đôi khi chúng ta dễ có suy nghĩ rằng những điều tốt đẹp, những tấm gương sáng là thứ gì đó xa vời. Nhưng trên...