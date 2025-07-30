Quốc phòng - An ninh
Cháy xưởng gỗ tại xã Vĩnh Tường

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, lúc 22h26 phút ngày 29/7, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo về vụ cháy tại cơ sở sản xuất gỗ ở thôn Phúc Lập Trong, xã Vĩnh Tường.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực điều xe chữa cháy và xe chở nước cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy xưởng gỗ tại xã Vĩnh Tường

Hiện trường vụ cháy cơ sở sản xuất gỗ ở thôn Phúc Lập Trong, xã Vĩnh Tường.

Tại hiện trường, do chất cháy chủ yếu là gỗ nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan ra khu vực xung quanh và sập đổ khung nhà xưởng (khung thép mái tôn). Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đến 23h55 phút đám cháy đã được dập tắt.

Xưởng gỗ rộng khoảng 100m2 do ông Phạm Thanh Tùng làm chủ. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều đồ gỗ, khung nhà xưởng bị hư hỏng, cháy lan ra nhà cấp 4 bên cạnh.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cẩm Lệ

