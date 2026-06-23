Check-in nông trại nho sạch Sông Lô

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Giữa không gian xanh mát của miền đồi thôn Hồng Sinh, xã Hải Lựu, nông trại nho sạch Sông Lô rộng 16.000m2 của chàng trai trẻ Trần Duy Đoan (sinh năm 1997) đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Những giàn nho sai trĩu quả không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn tạo nên không gian trải nghiệm, check-in độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp sạch và du lịch nông thôn của địa phương.
Với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch, sau thời gian dài tìm tòi, học hỏi, chàng thanh niên Trần Duy Đoan đã khởi nghiệp thành công với mô hình cây nho Hạ Đen, nho mẫu đơn (sữa Hàn) trên đất đồi.
Từ vùng đất bỏ hoang chỉ trồng cây màu ngắn ngày, Trần Duy Đoan đã biến đất cằn thành vườn nho xanh tốt.
Với thành công từ 3.600m2 trồng nho ban đầu, sau 6 năm phát triển, đến nay tổng diện tích trồng nho của nông trại đã mở rộng lên 16.000m2. Năm 2023, sản phẩm nho Hạ Đen, nho mẫu đơn của nông trại đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.
Để nhiều người biết đến nông trại nho sạch, anh Đoan đã quảng bá hình ảnh vườn nho lên các trang mạng xã hội, đăng ký thiết lập định vị tìm kiếm trên Google Map.
Các bạn nhỏ thích thú khi được ngắm nhìn những chùm nho chín mọng.
Cuộc thi ảnh “Lạc vào nông trại nho Sông Lô” đang thu hút 300-400 lượt du khách từ khắp nơi đến checkin tại nông trại mỗi ngày.
Từ việc đảm bảo các tiêu chí an toàn đến chất lượng sản phẩm quả nho thơm, ngon ngọt, giòn, nông trại nho sạch Sông Lô đã trở thành điểm đến của du khách gần xa trong chuyến trải nghiệm du lịch nông nghiệp.
Khoảng 70% sản lượng nho được bán lẻ tại vườn cho du khách thăm quan, trải nghiệm, số còn lại được đưa vào hệ thống siêu thị Aone ở Hà Nội, Hải Phòng.
Đến với nông trại, du khách vừa thoải mái checkin miễn phí, vừa có thể dừng chân ở khu tiếp đón nghỉ ngơi để thưởng thức những trái nho tươi cắt tại vườn và uống ly nước ép nho thơm ngọt.
Vườn nho sữa Hàn khoảng 1 tháng nữa sẽ bắt đầu cho thu hoạch.
Trung bình mỗi năm, nông trại nho xuất bán ra thị trường 16-17 tấn nho, doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng.
Hồng Nhung
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