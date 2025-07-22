Chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)

Ngày 22/7/2025, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã ký ban hành Công văn số 16188-CV/VPTW “Về việc thông báo chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)”.

Lực lượng chức năng gia cố mái nhà cho người dân trước bão số 3.

Công văn gửi: Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng uỷ các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Công văn nêu: Tại phiên họp ngày 22/7/2025, trước diễn biến phức tạp của Bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư đã chỉ đạo tăng cường đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão còn tiếp tục mạnh lên (sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 15); từ ngày 22/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gây gió mạnh, mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng xã Tân Hợp đan rọ sắt gia cố kè đường giao thông nông thôn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với cơn bão Wipha, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày). Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Nguồn TTXVN