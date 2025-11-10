Chính sách “Tam nông” - Chìa khóa vàng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tu Vũ nhận thấy, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc luôn được coi là cương lĩnh, là kim chỉ nam, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Đối với tổ chức Hội Nông dân, Văn kiện có vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính nền tảng bởi đây là cơ sở chính trị cao nhất để các cấp Hội, trong đó có Hội Nông dân cụ thể hóa thành Nghị quyết, Chương trình hành động.

Đồng chí Trần Anh Tú

Mọi hoạt động của Hội, từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, đến xây dựng nông thôn mới, đều phải dựa trên tinh thần và mục tiêu mà Văn kiện đề ra. Vì thế, Văn kiện càng bám sát thực tiễn đời sống, càng cụ thể hóa các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, thì tổ chức Hội Nông dân các cấp càng có cơ sở pháp lý và xã hội vững chắc để phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đánh giá: “Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò “trụ đỡ” trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia”.

Văn kiện cũng đề ra các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới như phát triển nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đây chính là những nền tảng để kinh tế địa phương tăng trưởng trong nhiệm kỳ mới.

Theo tôi, muốn nông nghiệp bền vững, trước hết phải đảm bảo sinh kế và an sinh cho người nông dân. Đây là yếu tố cốt lõi để họ yên tâm, tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Từ thực tiễn xã Tu Vũ và các địa phương lân cận, tôi cho rằng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đòi hỏi phải thu hồi đất nông nghiệp. Nếu chính sách đền bù không thỏa đáng, thiếu minh bạch, người dân dễ bất an, dẫn đến khiếu kiện, làm xói mòn niềm tin.

Đảm bảo quyền lợi chính đáng về đất đai cho nông dân chính là đảm bảo an ninh xã hội, giúp người dân sẵn sàng tham gia vào các dự án phát triển, qua đó thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ địa phương phát triển. Vì thế, việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và minh bạch về Luật Đất đai (sửa đổi) và các chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng là điều cần thiết.

Văn kiện cần định hướng mạnh mẽ hơn việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là cho các hộ nghèo, cận nghèo, theo sát nhu cầu tuyển dụng thực tế của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, mà còn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương theo Chương trình OCOP, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động, giúp người nông dân có điều kiện tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ khi chính sách “Tam nông” được cụ thể hóa một cách thực chất, lấy người nông dân làm trung tâm và giải quyết triệt để các vấn đề an sinh xã hội và đất đai, thì khu vực nông thôn mới có thể trở thành hậu phương vững chắc và là động lực quan trọng để kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Hồng Nhung (ghi)