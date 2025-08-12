Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, đang từng ngày, từng giờ bào mòn niềm tin của xã hội, phá hoại nền kinh tế. Đặc biệt tình trạng buôn bán hàng giả là thực phẩm đang có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khoẻ cộng đồng.

Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án “Sản xuất hàng giả” là thực phẩm có quy mô lớn tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam

Trung tá Nguyễn Đức Thọ - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: Trong thời đại hiện nay, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Hàng giả ngày càng xuất hiện phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả, xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, từ những mặt hàng giản đơn, giá trị thấp đến những mặt hàng đòi hỏi phải có công nghệ sản xuất hiện đại, trình độ kỹ thuật cao. Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây mất ổn định thị trường, làm gia tăng các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, cạnh tranh không lành mạnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức được hệ quả khôn lường của nạn hàng giả để từ đó xây dựng ý thức tích cực tham gia chống hàng giả, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Phòng chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngoài ngành như Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, quy luật, thủ đoạn mới của tội phạm để nắm bắt và có kế hoạch đấu tranh phù hợp.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, răn đe cả một lĩnh vực”, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đấu tranh theo chuyên án, chuyên đề để triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả có tổ chức. Kiên quyết xử lý triệt để, tận gốc đối với các hành vi có liên quan đến việc tiếp tay, hỗ trợ cho tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả đồng thời xử lý nghiêm đối tượng vi phạm tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, từ đó ngăn ngừa hậu quả xấu từ hàng giả đến sức khỏe cộng đồng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 9 vụ/16 bị can về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó chủ yếu là phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Đáng chú ý, các đối tượng buôn bán hàng giả đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lẩn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng bằng phương thức sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó điển hình như việc đấu tranh thành công Chuyên án “Sản xuất hàng giả” là thực phẩm có quy mô lớn tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, địa chỉ ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (nay là phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ). Quá trình điều tra xác định từ năm 2021 đến tháng 3/2025, Công ty Famimoto đã xuất bán 1.220 tấn mì chính, 144 tấn dầu ăn, 363 tấn hạt nêm và 119 tấn bột canh, với doanh thu trên 67 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71 nghìn lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm, cùng các dây chuyền, thiết bị sản xuất, đóng gói. Đến nay, đã có 5 đối tượng bị khởi tố; trong đó có Giám đốc Công ty Famimoto về 2 tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phầm” (theo Điều 193 Bộ Luật hình sự” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” (theo Điều 341 Bộ Luật hình sự); 4 bị can khác là người điều hành, nhân viên của Viện năng suất chất lượng Deming (có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo điều 341 Bộ Luật hình sự).

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm giả của Công ty Athena ở khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Qua thực tế công tác điều tra, xử lý tội phạm nhận thấy một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát sinh tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trong tình hình hiện nay như: Hàng giả thường có chi phí sản xuất thấp nhưng lại bán với giá gần bằng hàng thật, mang lại lợi nhuận lớn; trong khi đó người dân còn có tư tưởng sính ngoại, chuộng hàng hiệu giá rẻ, chủ quan không tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ, việc mua hàng hóa dễ dàng qua mạng Internet... Trong khi đó, khả năng nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng của người tiêu dùng còn nhiều hạn chế. Các đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả lợi dụng tình trạng trên để tiếp cận người tiêu dùng, khi các lực lượng chức năng phát hiện thường là đã có hậu quả xảy ra, hoặc dư luận phản ánh. Bên cạnh đó, một bộ phận doanh nghiệp và cá nhân vì lợi ích trước mắt đã cố tình vi phạm, coi thường pháp luật và quyền lợi người tiêu dùng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và chủ yếu hoạt động trên không gian mạng. Trong khi đó, công tác quản lý thị trường, hậu kiểm sản phẩm, kiểm tra định kỳ còn lỏng lẻo, không thường xuyên hoặc không đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Đặc biệt, việc bán hàng giả qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến, tràn lan, trong khi cơ chế quản lý còn hạn chế, thụ động, thiếu công cụ, phương pháp giám sát, kiểm tra, xử lý hiệu quả... do đó còn khó khăn trong công tác phát hiện, phân biệt nhanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Để đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng qua các kênh truyền thông, mạng xã hội và các sự kiện công khai như hội chợ nhận diện hàng thật - hàng giả, đẩy lùi vi phạm pháp luật về hàng giả, hàng nhái. Cùng với đó, mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm cộng đồng, kiên quyết đấu tranh, tố giác các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái vì một xã hội lành mạnh, môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đinh Vũ