Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Vụ Bản và 2 xã Hương Nhượng, Vũ Bình; với địa bàn rộng, dân cư đông, lại nằm ở vị trí trung chuyển của nhiều khu vực, xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ) sớm xuất hiện những tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, tình trạng trẻ vị thành niên và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật là vấn đề đáng quan tâm.

Trước thực tế đó, Công an xã Lạc Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội. Theo trung tá Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn, ngay sau khi xã mới được thành lập, đơn vị đã khẩn trương xây dựng phương án quản lý địa bàn. Nhất là việc rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao trên đường giao thông, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, mất trật tự công cộng.

Công an xã Lạc Sơn thường xuyên gọi hỏi, giáo dục cá biệt đối với những thanh thiếu niên hư, người dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Công an xã đã tiến hành sàng lọc, tổ chức gọi hỏi, giáo dục cá biệt đối với những trường hợp thanh thiếu niên hư, từng vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ cao tái vi phạm. Song song với đó, lực lượng công an cũng phối hợp với gia đình để giám sát, quản lý các em, yêu cầu phụ huynh ký cam kết chịu trách nhiệm trong việc giáo dục con em mình. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT cũng được triển khai quyết liệt với sự tham gia tích cực của lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tính từ ngày 1/7 đến 30/7, Công an xã và bảo vệ an ninh trật tự tại 37 khu dân cư trong toàn xã đã tổ chức gần 200 lượt tuần tra khép kín trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến người chưa thành niên.

Một trong những vụ việc điển hình xảy ra vào lúc 21h30 ngày 21/7/2025. Tổ tuần tra Công an xã Lạc Sơn phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường, gây náo loạn khu dân cư.

Sau khi truy đuổi, Tổ công tác đã tạm giữ các đối tượng và thu giữ 3 súng ná cao su, 3 dao nhọn. Điều đáng lo ngại là toàn bộ nhóm này đều dưới 14 tuổi, đến từ các địa bàn giáp ranh như xã Yên Thủy, xã Lạc Lương. Sau khi lập biên bản, Công an xã đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và giao cho gia đình để tiếp tục quản lý.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên đều dưới 14 tuổi điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm đi trên đường bị Công an xã Lạc Sơn phát hiện, bắt giữ.

Đại úy Quách Đức Thiện - Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Lạc Sơn cho biết: Trong tháng 7 vừa qua, đã có ít nhất 10 trường hợp thanh thiếu niên được triệu tập để nhắc nhở, giáo dục khi có các hành vi vi phạm pháp luật. Những buổi làm việc với cán bộ Công an xã đã giúp các em nhận ra hậu quả từ hành vi vi phạm mà còn tăng tính răn đe, phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Đóng vai trò không nhỏ trong công tác phòng ngừa trẻ em, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật là 111 thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, được bố trí đều khắp tại 37 khu dân cư, phố, xóm trong toàn xã. Đây đều là những người am hiểu địa bàn, quen mặt từng hộ dân. Từ đó, kịp thời phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên ở khu dân cư, xóm, phố.

Ông Bùi Văn Thành, đội viên Đội bảo vệ ANTT ở phố Cháy cho biết: Chúng tôi tích cực phối hợp tuần tra cùng Công an xã. Khi phát hiện các trường hợp là thanh, thiếu niên, người dưới 18 tuổi có biểu hiện tụ tập, nẹt pô, đánh võng hay có nhóm thanh niên lạ mặt về địa bàn là thông báo và phối hợp ngăn chặn ngay. Còn ông Nguyễn Xuân Hội, thành viên Đội bảo vệ ANTT cơ sở ở phố Tân Giang chia sẻ thêm: Chúng tôi nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp. Do đó, khi có dấu hiệu bất thường là sẽ phối hợp cùng công an can thiệp ngay từ đầu, không để sự việc đi quá xa.

Công an xã Lạc Sơn đã xử lý, giao cho gia đình tiếp nhận quản lý, giáo dục nhiều trường hợp thanh thiếu niên hư, có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thống kê mới nhất của Công an xã Lạc Sơn, hiện toàn xã có khoảng trên 100 trường hợp thanh thiếu niên hư, từng vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự. Các trường hợp này đều được theo dõi, quản lý tại cộng đồng, dưới sự giám sát chặt chẽ của gia đình, chính quyền và lực lượng công an. Trung tá Nguyễn Như Hùng cho biết thêm: Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi rất chú trọng đến công tác phòng ngừa xã hội. Trong đó, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm.

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã triển khai, tuyên truyền đến từng hộ dân, từng khu dân cư, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến xử lý trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật để các gia đình cùng nắm chắc, hiểu sâu. Từ đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên tránh xa sự rủ rê, lôi kéo và biết để tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Công an xã Lạc Sơn đã xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Hộp thư số - MTTQ và Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” qua ứng dụng Zalo. Mô hình này đã trở thành một kênh tiếp nhận thông tin hiệu quả, giúp người dân dễ dàng phản ánh, gửi hình ảnh, tin báo về các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vi phạm của các trường hợp là thanh thiếu niên, người dưới 18 tuổi. Từ những nguồn tin ấy, công an xã đã triển khai nhiều biện pháp xử lý; nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Bằng những giải pháp đồng bộ, từ kiểm soát địa bàn, giáo dục đối tượng, phát huy vai trò của cộng đồng đến ứng dụng công nghệ số... Công an xã Lạc Sơn đã và đang thiết lập lại kỷ cương, đảm bảo TTATXH. Nhưng trên hết, đó là nhưng nỗ lực không ngừng để uốn nắn, giáo dục kịp thời những trường hợp là thanh thiếu niên, người dưới 18 tuổi đang có những biểu hiện, hành vi lệch hướng, giúp các em trở lại con đường đúng đắn, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Mạnh Hùng