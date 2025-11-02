Khẩn trương dập tắt vụ cháy xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

{title}
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/11 đã xảy ra vụ cháy xe ô tô đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km58 thuộc địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ.
Chiến sĩ Phòng PC07 triển khai biện pháp dập tắt đám cháy xe ô tô trong đêm. Ảnh: PC07
Chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 24H-039.60 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 24RM-001.71 do anh Hoàng Văn Thiều (sinh năm 1994, thường trú tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) điều khiển hướng đi Hà Nội bị cháy phần lốp xe, nguy cơ bùng phát ra cả xe.
Tài xế Thiều kể: Khi đang đi nhanh trên cao tốc thì có 1 người lái xe ô tô cùng chiều vượt lên thông báo xe của tôi bị cháy phần lốp đầu kéo. Ngay lập tức, tôi đi chậm, dừng xe và xuống cầm xô, dùng nước dự trữ trên xe để dập lửa, đồng thời nhờ người báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114. Một số lái xe đi cùng chiều cũng dừng lại hỗ trợ dập lửa.
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cùng phối hợp dập lửa. Đến 1 giờ 53 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, không để cháy lan ra toàn bộ chiếc xe đầu kéo và rơ móc.
Thiệt hại, ngọn lửa làm cháy 1 lốp xe đầu kéo. Nguyên nhân do sự cố thiết bị máy. Chiếc xe đã được di chuyển về xưởng sửa chữa.
Cẩm Lệ
