Một người ngã xuống giếng nước tử vong ở xã Sông Lô

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 20 giờ 37 phút tối 2/11, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn ngã xuống giếng tại thôn Triều Xuân, xã Sông Lô.
Lực lượng cứu nạn tiếp cận đưa nạn nhân bị ngã xuống giếng nước lên.
Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC07 đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch điều động 1 kíp xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã và người dân tìm nạn nhân.
Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 12m, lòng rộng khoảng 80cm, mực nước sâu 2m, thành giếng thấp. Chiến sĩ Phòng PC07 đã sử dụng bình oxy xuống giếng tìm nạn nhân. Đến 21 giờ 30 phút, các chiến sĩ đã đưa được nạn nhân là anh N. A. T, sinh năm 1978 lên. Tuy nhiên, anh T đã tử vong, thi thể được bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình.
Được biết, đây là giếng nước gia đình anh T vẫn sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày.
Trước đó, ngày 22/9, tại xã Cao Dương cũng đã xảy ra vụ người dân ngã xuống giếng tử vong. Qua các vụ việc cho thấy, vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng giếng nước cần được quan tâm hơn.
Cẩm Lệ
