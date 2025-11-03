Cháy xưởng sửa chữa ô tô lúc rạng sáng

{title}
Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (3/11) đã xảy ra vụ cháy xưởng sửa chữa ô tô tại xóm Mới, xã Thượng Cốc.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phun nước dập lửa tại xưởng sửa chữa ô tô.
Nhận tin báo, Tổ Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình chi viện thêm 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an xã, người dân dập lửa, di chuyển tài sản.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng dập lửa phía trong nhà xưởng.
Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và đến 7 giờ 30 phút, lửa được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lớn.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhà xưởng khoảng 150m2 và một số thiết bị trong xưởng cùng 1 chiếc xe tải. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng.
Nhà xưởng sửa chữa ô tô bị hư hỏng sau vụ cháy.
Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ.
Cẩm Lệ
