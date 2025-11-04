Phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, từ ngày 18/10 lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. Các tổ công tác đồng loạt triển khai, kiểm tra tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí, tại các phường, xã nơi tập trung đông dân cư, tổ chức các hoạt động liên hoan ăn uống, thậm chí xử lý ngay tại các khu dân cư.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả chủ phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, đường thủy.

Kết quả, từ ngày 18/10 đến 3/11 lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 13 tỷ đồng.

Lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Theo đai diện Phòng CSGT, Công an tỉnh, vi phạm quy định về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và trật tự an toàn xã hội.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT, Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát cố định kết hợp tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng