Phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, từ ngày 18/10 lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. Các tổ công tác đồng loạt triển khai, kiểm tra tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí, tại các phường, xã nơi tập trung đông dân cư, tổ chức các hoạt động liên hoan ăn uống, thậm chí xử lý ngay tại các khu dân cư.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả chủ phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, đường thủy.
Kết quả, từ ngày 18/10 đến 3/11 lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 13 tỷ đồng.
Lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.
Theo đai diện Phòng CSGT, Công an tỉnh, vi phạm quy định về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và trật tự an toàn xã hội.
Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT, Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát cố định kết hợp tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
Huy Thắng
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Mường Bi, qua công tác nắm tình an ninh trên không gian mạng, sáng ngày 4/11 Công an xã Mường Bi đã phát hiện 1 tài...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Đại Đồng, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
baophutho.vn Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, từ ngày 1/11/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự...
baophutho.vn Những ngày này, công tác khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2026 đang được tiến hành đồng loạt tại các địa phương. Với mô hình chính quyền địa...
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Bình Nguyên vừa triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm thanh thiếu...
baophutho.vn Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (3/11) đã xảy ra vụ cháy xưởng sửa chữa ô tô tại xóm Mới, xã Thượng Cốc.
baophutho.vn Năm 2026 lần đầu thực hiện công tác tuyển quân với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác tuyển quân luôn được xác định là một trong...