Công an xã Bình Nguyên xử lý vụ việc gây rối an ninh trật tự

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Bình Nguyên vừa triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, Công an xã đã rà soát, lập hồ sơ quản lý 58 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhằm giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng, ngăn ngừa hình thành tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, Công an xã đã xử lý nhanh chóng, kịp thời vụ việc nhóm thanh niên dồn đuổi, dùng tuýp sắt, dao phóng lợn để đánh nhau gây thương tích, đập phá hủy hoại tài sản tại 1 quán Bi-a trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị Công an triệu tập vì tội gây rối an ninh trật tự

Cụ thể, khoảng 20h30’ ngày 1/11/2025, Tổ tuần tra Công an xã Bình Nguyên nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ hai nhóm thanh niên dồn đuổi nhau, sử dụng vỏ chai bia ném nhau, dùng tuýp sắt, dao phóng lợn để đánh nhau gây thương tích, đập phá hủy hoại tài sản trước cửa quán Bi-a 88 Club tại thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Nhận được tin báo, Công an xã đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh ban đầu làm rõ hai đối tượng tham gia là Dương Tiến Đạt, sinh năm 2012, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội; Lê Trọng Tấn, sinh năm 2008, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Lê Trọng Tấn bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Qua đấu tranh, Đạt khai nhận: Khoảng 19h30 ngày 1/11/2025, nhóm Đạt có khoảng hơn 10 thanh niên đem theo các hung khí là tuýp sắt, dao phóng lợn.... đi trên 7 xe mô tô tập trung tại đường liên thôn thuộc xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ rồi cùng nhau đi đến khu vực thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ thì xảy ra mâu thuẫn với 2 nam thanh niên đi trên 1 xe môtô và bị 2 người này cầm vỏ chai bia ném về phía nhóm của Đạt.

Bị ném, nhóm Đạt dồn đuổi 2 nam thanh niên đến khu vực trước cửa quán Bi-a 88 Club thuộc địa phận thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Tại đây có một nhóm đối tượng khác đứng ở gần quán bi-a cũng cầm vỏ chai bia ném vào nhóm của Đạt.

Thấy vậy, nhóm Đạt xuống xe nhặt vỏ chai bia ở quán Bi-a để ném lại và dùng tuýp sắt, dao phóng lợn đánh nhau, đập phá 3 xe môtô dựng trước cửa quán làm hư hỏng tài sản. Khi người dân xung quanh đến can ngăn, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng, có tính chất manh động, liều lĩnh của một bộ phận thanh, thiếu niên, Chỉ huy Công an xã Bình Nguyên đã khẩn trương huy động lực lượng cán bộ Công an xã tiến hành tập trung rà soát, xác định hơn 20 đối tượng có liên quan, trong đó đã triệu tập 11 đối tượng để làm việc.

Hiện Công an xã đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của Công an xã Bình Nguyên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó góp phần răn đe các đối tượng xấu, giáo dục thanh thiếu niên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc quan tâm, định hướng lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường an toàn – văn minh cho thế hệ trẻ.

Long Dương