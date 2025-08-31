Phú Thọ 24h
Chủ động ứng phó khi mực nước sông Bôi lên trên mức báo động 2

Chiều 31/8, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin lũ do ảnh hưởng đợt mưa lớn. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 31/8/2025, mực nước sông Bôi tại trạm Hưng Thi ở mức 1.105cm, cao hơn báo động 2 là 5cm.

Người dân khu vực trũng thấp ven sông Bôi cần chú ý các biện pháp ứng phó khi nước sông dâng cao.

Dự báo, mực nước sông Bôi có khả năng tiếp tục lên mức 1.200cm vào lúc 22 giờ ngày 31/8, cao hơn báo động 2 là 100cm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ khoảng từ 23 giờ ngày 31/8 đến 1 giờ ngày 1/9.

Mực nước sông Bôi lên cao có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông; cuốn trôi tài sản, hoa màu, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, cơ sở nuôi trồng thủy sản, các hoạt động trên sông và ven sông.

Các xã trên lưu vực sông: Nật Sơn, Hợp Kim, Kim Bôi, Dũng Tiến, An Bình, An Nghĩa, Lạc Thủy cần chú ý các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đặc biệt, thời gian đỉnh lũ dự báo vào thời điểm đêm và rạng sáng, người dân cần hết sức cảnh giác.

