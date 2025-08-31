Chủ động ứng phó khi mực nước sông Bôi lên trên mức báo động 2

{title}
{publish}
{head}
Chiều 31/8, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin lũ do ảnh hưởng đợt mưa lớn. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 31/8/2025, mực nước sông Bôi tại trạm Hưng Thi ở mức 1.105cm, cao hơn báo động 2 là 5cm.
Người dân khu vực trũng thấp ven sông Bôi cần chú ý các biện pháp ứng phó khi nước sông dâng cao.
Dự báo, mực nước sông Bôi có khả năng tiếp tục lên mức 1.200cm vào lúc 22 giờ ngày 31/8, cao hơn báo động 2 là 100cm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ khoảng từ 23 giờ ngày 31/8 đến 1 giờ ngày 1/9.
Mực nước sông Bôi lên cao có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông; cuốn trôi tài sản, hoa màu, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, cơ sở nuôi trồng thủy sản, các hoạt động trên sông và ven sông.
Các xã trên lưu vực sông: Nật Sơn, Hợp Kim, Kim Bôi, Dũng Tiến, An Bình, An Nghĩa, Lạc Thủy cần chú ý các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đặc biệt, thời gian đỉnh lũ dự báo vào thời điểm đêm và rạng sáng, người dân cần hết sức cảnh giác.
Cẩm Lệ
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, ngày 31/8, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai xã Mường Động đã ban hành liên tiếp 6 Quyết định di dời khẩn...
baophutho.vn Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của...
baophutho.vn Theo báo cáo của UBND xã Cao Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong khoảng thời gian từ 14h00 phút ngày 30/8 đến 10 giờ 00 phút ngày 31/8...
baophutho.vn Căn cứ Văn bản số 1989/TB-LĐBĐVN ngày 30/8/2025 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc bán vé trực tiếp các trận đấu Vòng loại giải U23 châu Á...
baophutho.vn Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo tinh thần Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ)...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 6078/BNNMT-MT ngày 26/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Công điện số 145/CĐ-TTg của Thủ tướng...
baophutho.vn UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3513/UBND-NNMT ngày 29/8/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên...