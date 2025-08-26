Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, tại Văn bản số 2945/UBND- NNMT, ngày 22/8/2025, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo di dời. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ... về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực) theo số điện thoại: 0210.3846.521, địa chỉ Email: dedieuphutho@gmail.com...

Đức Anh