Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Ngày 4/8, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1558 về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung sau:

Khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả (nếu có) trong đợt mưa lũ vừa qua; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; theo tình hình thực tế tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Giao Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biễn tình hình bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ... về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp & Môi trường theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của nhân dân; Chỉ đạo trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Qua Cục Quản lý đê điều & PCTT), UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 01/8/2025, của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 5058/BNNMT-ĐĐ ngày 03/08/2025 và các chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian vừa qua về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung và việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Văn Lang