Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 123/CĐ- TTg ngày 27/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 1169 /UBND-NN8 ngày 28/7 về việc tăng cường chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đêm ngày 26/7, rạng sáng ngày 27/7 trên địa bàn các xã: Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một, Chiềng Sơ tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 2 người chết, 4 người mất tích. Nguy cơ thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, trung du có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện sớm, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và có trách nhiệm tổng hợp chung các khu vực, vị trí có nguy cơ mất an toàn do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (chi tiết đến cấp xã), tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các phương án, giải pháp căn cơ, lâu dài để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân. Yêu cầu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2025.
Đồng thời, theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của Nhân dân.
Văn Lang
