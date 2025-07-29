Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 123/CĐ- TTg ngày 27/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 1169 /UBND-NN8 ngày 28/7 về việc tăng cường chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đêm ngày 26/7, rạng sáng ngày 27/7 trên địa bàn các xã: Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một, Chiềng Sơ tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 2 người chết, 4 người mất tích. Nguy cơ thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, trung du có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện sớm, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và có trách nhiệm tổng hợp chung các khu vực, vị trí có nguy cơ mất an toàn do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (chi tiết đến cấp xã), tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các phương án, giải pháp căn cơ, lâu dài để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân. Yêu cầu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2025.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Văn Lang


Văn Lang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sạt lở đất Chủ tịch UBND tỉnh Ứng phó Lũ ống Chỉ đạo Thủ tướng chính phủ Khắc phục hậu quả Ngày 27/7 Nông nghiệp Sơn la
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Ấm áp “Bữa cơm công đoàn” năm 2025

Ấm áp “Bữa cơm công đoàn” năm 2025
2025-07-28 16:01:00

baophutho.vn Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long