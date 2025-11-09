Chủ tịch HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Lâm Thao

Sáng 9/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 7 (thị trấn Hùng Sơn cũ), xã Lâm Thao.

Đồng chí Bùi Đức Hinh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Khu 7, xã Lâm Thao.

Khu 7, xã Lâm Thao là trung tâm của làng Trẹo cổ – vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi có di tích lịch sử thờ các Vua Hùng sớm nhất tại Di tích lịch sử Đền Hùng (Hùng Vương Tổ Miếu). Khu có 150 hộ, 500 nhân khẩu. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu đã phát huy vai trò, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Bùi Đức Hinh trao quà cho các hộ và học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó bền chặt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khu 7 nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, được công nhận khu dân cư văn minh kiểu mẫu năm 2024. Hiện 100% gia đình trong khu được sử dụng nước sạch, đã kết nối mạng Internet và đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. Khu còn 8 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó 4 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng khu 7.

Tặng hoa, quà chúc mừng và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Đức Hinh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí nhấn mạnh: Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của MTTQ Việt Nam, vừa gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được khen thưởng.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới, đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong khu tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác giám sát, hòa giải cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thao tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu 7.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh đã tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi của xã Lâm Thao. UBND xã Lâm Thao trao quyết định công nhận khu dân cư văn hóa năm 2025 cho khu 7. Các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

Phương Thanh