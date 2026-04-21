Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX

Ngày 21/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung đăng ký trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo: Tính đến nay, Văn phòng đã tiếp nhận 10 nội dung đề xuất từ 6 sở, ngành đăng ký trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất. Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề cấp thiết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách và an sinh xã hội, bao gồm: Phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 2); quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; định mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; danh mục các dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất; cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội độc lập đến năm 2030; kinh phí hỗ trợ dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; quy định tỷ lệ chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công; quy định về hỗ trợ hoạt động xe bus trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến vào tờ trình liên quan đến cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội độc lập đến năm 2030.

Các sở, ngành liên quan đã báo cáo cụ thể về tiến độ chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Nghị quyết và các căn cứ pháp lý liên quan. Dự kiến, Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX sẽ diễn ra vào đầu tháng 5/2026.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tiến độ.

Giám đốc Sở Tư Pháp Trần Việt Hùng báo cáo về công tác thẩm định các văn bản trình tại kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh: Các đơn vị chủ trì cần rà soát kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, tính cấp thiết và đặc biệt là tính khả thi, tác động của từng chính sách sau khi ban hành. Quá trình xây dựng tờ trình, dự thảo Nghị quyết phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan thẩm tra của HĐND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác chuẩn bị các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý trình tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lịch làm việc khoa học để lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến đối với những nội dung còn vướng mắc. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực phụ trách, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành hoàn thiện nội dung, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất diễn ra thành công, đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ