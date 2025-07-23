Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tam Sơn lần thứ I

Ngày 23/7, xã Tam Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội

Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự đại hội có 182 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1.750 đảng viên sinh hoạt tại 61 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tam Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Tam Sơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tam Sơn và các xã: Đồng Quế, Tân Lập, Nhạo Sơn, Như Thụy. Sau khi hợp nhất, xã Tam Sơn có diện tích tự nhiên 33,10km2, dân số 25.668 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Đồng Quế, Tân Lập, Nhạo Sơn, Như Thụy và thị trấn Tam Sơn (nay là xã Tam Sơn mới) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Các đại biểu dự Đại hội.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn; tiêu biểu như xã Nhạo Sơn (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, toàn xã có 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã trước khi hợp nhất giảm còn 0,58%...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Tam Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ gắn với chuyển đổi số. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tam Sơn tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện quyết liệt khâu đột phá về phát triển kinh tế số, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Tam Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và BCH Đảng bộ xã Tam Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tâm linh, sinh thái gắn với các di tích lịch sử - văn hóa như: Tháp Bình Sơn, Thiền Viện trúc lâm Tuệ Đức, Thác Bay, hồ Bò Lạc; tăng cường thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với phát triển du lịch như đầu tư sân golf, khách sạn, nhà hàng... Cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo động lực cho tăng trưởng.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện đột phá trong xây dựng chính quyền số và xã hội số để đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu Đảng bộ xã Tam Sơn lãnh đạo thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân làm trung tâm cho các mục tiêu phát triển bền vững; thực hiện tốt phương châm quản lý hành chính hiện đại, văn minh; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn và ra mắt ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Đăng Tâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đinh Vũ