Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tiên Lữ lần thứ I

Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, ngày 29/7, Đảng bộ xã Tiên Lữ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Lập Thạch qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương là người con quê hương Tiên Lữ, cùng 198 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.200 đảng viên đến từ 58 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tiên Lữ về dự Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Được hợp nhất từ 4 xã: Tiên Lữ, Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua Đảng bộ xã Tiên Lữ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trung bình giai đoạn 2020 – 2025 ước đạt 15%; tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 2.365 tỷ đồng, tăng 18% so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xây dựng 19 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình, nhất trí cao với các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu chung, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Đảng bộ xã Tiên Lữ xác định trong nhiệm kỳ tới và đề nghị Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo phát huy sở trường, năng lực, trình độ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới sáng tạo và thực hiện tốt chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lữ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lữ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Tiên Lữ cần rà soát các quy hoạch làm căn cứ để thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát huy lợi thế trên địa bàn xã có nút giao IC6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Lập Thạch 1, 2 và cụm công nghiệp Xuân Lôi, coi đây là khâu đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết nối vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế; tập trung hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phát triển nông nghiệp hàng hóa, giá trị kinh tế cao gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống của địa phương. Xã Tiên Lữ cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các nền tảng số, từng bước số hóa dữ liệu đất đai, dân cư, hộ tịch; hiện đại hóa Trung tâm phục vụ hành chính công, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình lên 80% trở lên; xây dựng thí điểm số hóa ở thôn dân cư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lữ phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nguồn lực không chỉ đến từ vật chất, mà bắt đầu từ tư duy đổi mới, từ cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Và động lực phát triển chỉ thực sự bền vững khi khởi nguồn từ sự đổi mới – đổi mới trong hành động, trong lãnh đạo, trong từng việc làm cụ thể. Chính vì thế mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Tiên Lữ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Lữ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đinh Vũ