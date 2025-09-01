Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến về xây mới trụ sở xã Trung Sơn, sau sạt lở do bão số 5

Ngày 1/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đất tại xã Trung Sơn. Cùng đi có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra sự cố sạt lở đất và công trình tại xã Trung Sơn

Chính quyền xã Trung Sơn vẫn đảm bảo hoạt động phục vụ Nhân dân sau khi phải di dời do trụ sở chính bị sạt lở

Tại xã Trung Sơn, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã do bão số 5 (KAJIKI) gây ra, khu nhà bạt tạm thời và khu vực dự kiến xây dựng trụ sở mới.

Chính quyền xã Trung Sơn kiến nghị tỉnh cho xây dựng trụ sở mới

Theo báo cáo, từ chiều 24/8 đến tối 26/8, ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa rất to, kéo dài trên địa bàn; tiếp đến ngày 30–31/8, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to, gió lớn. Mưa lớn liên tiếp khiến nhiều khu vực trong xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng chú ý, sạt lở xảy ra gần nhà 10 hộ dân ở 5 khu dân cư, trong đó 5 hộ buộc phải di dời khẩn cấp. Hàng chục héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng; nhiều tuyến đường bị đất đá vùi lấp. Trên tuyến tỉnh lộ 321 qua xã ghi nhận 3 điểm sạt lở lớn; một cột điện hạ thế bị gãy, một cột điện cao thế có nguy cơ đổ sập.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận buổi làm việc

Đặc biệt, trụ sở UBND xã Trung Sơn nằm ngay dưới chân taluy cao gần 100m. Trước bão, trên taluy đã xuất hiện 3 vết nứt dài. Đến chiều 26/8, taluy sạt lở với chiều dài 40m, cao 20m, khối lượng gần 1.000m3 đất đá, gây hư hỏng hai nhà vệ sinh và một đoạn tường bao, đe dọa trực tiếp sự an toàn toàn bộ trụ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến tại buổi làm việc với xã Trung Sơn

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xã Trung Sơn đã di dời trụ sở sang Nhà văn hóa khu Nai. Ngày 28/8, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Cẩm Khê hỗ trợ lắp đặt 22 nhà bạt phục vụ làm việc tạm. Chính quyền xã huy động lực lượng ứng trực 24/24h, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, phối hợp Xí nghiệp thủy nông Yên Lập điều tiết dòng chảy, hạn chế ngập úng. Với các tuyến đường bị sạt lở, xã xin chủ trương san gạt mở đường tạm để đảm bảo giao thông.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND xã kiến nghị tỉnh sớm ban hành lệnh di dời trụ sở khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Sặt (diện tích 1,7ha, không phải giải phóng mặt bằng). Đồng thời, xã đề nghị cấp kinh phí khắc phục thiên tai; hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp, xây dựng các tuyến đường liên xã và đường vào khu dân cư, theo kết luận trước đó của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong...

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã góp ý cho phương án của xã, đồng thời đề xuất thêm các giải pháp đảm bảo an toàn lâu dài, đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người dân đến giao dịch.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận sau kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của xã Trung Sơn và các đơn vị chức năng trong việc vượt qua khó khăn, làm tốt công tác phòng chống bão lũ, thiên tai và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo không bị gián đoạn phục vụ Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo xã Trung Sơn phát biểu ý kiến

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trung Sơn là một trong những xã khó khăn của tỉnh và là xã không phải sáp nhập nên không có nhiều trụ sở dư thừa, vì vậy càng khó khăn khi gặp phải tình huống sạt lở nguy hiểm. Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng sẽ tiếp tục quan tâm và sẽ có sự hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án cùng sự hỗ trợ doanh nghiệp đối với việc tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Trung sơn tiếp tục quán triệt các các văn bản, sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong phát triển kinh tế, trong đó trước mắt cần nhanh chóng mở rộng thêm 500 ha đất trồng cây quế - loại cây đang cho thu nhập khá đối với người dân trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống bão lũ, triển khai tốt công tác 4 tại chỗ đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức và tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Đối với các kiến nghị của xã Trung Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng cấp sớm kinh phí 4,5 tỷ đồng cho xã Trung Sơn để khắc phục hậu quả thiên tai, chậm nhất là trước 5/9. Đối với 3 cây cầu kiến nghị được đầu tư xây mới, đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp đề xuất thứ tự ưu tiên, từng bước triển khai căn cứ theo nguồn vốn đầu tư trung hạn.

Toàn cảnh khu vực sạt lở nguy hiểm tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn

Thống nhất xây dựng trụ sở mới của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn bằng vốn dự phòng ngân sách tỉnh tại địa điểm đã chọn trên tinh thần bảo đảm sự liên hoàn của hệ thống chính quyền cùng các cơ quan chức năng. Đồng chí cũng giao các sở, ngành hỗ trợ xã lập quy hoạch và tham mưu để UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm cơ sở sớm triển khai xây dựng, phấn đấu khánh thành trụ sở mới trước Tết âm lịch 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đề nghị chuyển toàn bộ các hoạt động của xã Trung Sơn tại các khu lều bạt dã chiến hiện tại về nhà văn hoá các xóm nhằm đảm bảo tính kiên cố và an toàn trong thời gian xây dựng trụ sở mới. Giao các sở, ngành chức năng hướng dẫn xã trong tuyển dụng công chức cho Ban CHQS xã và ưu tiên bố trí, điều động cán bộ y tế, văn hóa cho xã Trung Sơn.

Hồng Trung