Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025

Sáng 12/8, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp tại cơ sở 3 Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ ( phường Hòa Bình), kết nối trực tuyến đến điểm cầu cơ sở 1 (phường Việt Trì), điểm cầu cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc) và điểm cầu UBND 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2025

Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nghe bà Nguyễn Thị Chiên, Lê Thị Thật, Nguyễn Thị Năm đại diện cho các tiểu thương chợ trung tâm Lương Sơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc quản lý, kinh doanh khai thác chợ trung tâm xã Lương Sơn, do Công ty cổ phần chợ Tây Bắc trúng thầu.

Đại diện các tiểu thương chợ Lương Sơn nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân

Đại diện lãnh đạo UBND xã Lương Sơn trả lời, giải đáp kiến nghị của bà con tiểu thương chợ Lương Sơn

Theo phản ánh của các tiểu thương, trước đây chợ trung tâm huyện Lương Sơn do UBND huyện Lương Sơn (cũ) quản lý. Thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Công ty cổ phần chợ Tây Bắc sau khi trúng thầu, đã tăng giá cho thuê điểm kinh doanh; bố trí, sắp xếp lại ngành hàng kinh doanh tại chợ; ký hợp đồng xây dựng và cho thuê ki ốt kinh doanh tại khu vực chợ dân sinh ngoài trời... gây ảnh hưởng đến quyền lợi các tiểu thương và công năng sử dụng các khu vực của chợ so với thiết kế ban đầu.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân

Giải quyết vụ việc này, ngày 09/6/2025 UBND huyện Lương Sơn đã ban hành công văn phúc đáp đơn của các tiểu thương tại chợ trung tâm huyện Lương Sơn, trong đó xác định việc Công ty cổ phần chợ Tây Bắc ký hợp đồng với các hộ, để các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa tại khu vực chợ dân sinh ngoài trời sau khi đã hết phiên chợ là chưa đúng với phương án kinh doanh và hợp đồng đã ký với UBND huyện. Về phương án giá cho thuê điểm kinh doanh, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Công ty tiếp tục thu mức phí, giá thuê điểm kinh doanh như mức thu trước thời điểm đấu thầu chợ; tiếp tục cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh cho đến khi có văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với Phương án giá cho thuê điểm kinh doanh mà Công ty đang trình Sở Tài chính, Sở Công Thương.... Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng, cải tạo một số khu vực phụ trợ, lắp đặt trụ sạc ô tô điện tại bãi để xe của chợ chưa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Đại diện Công ty cổ phần chợ Tây Bắc báo cáo, giải trình tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe kiến nghị của đại diện các hộ kinh doanh, ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của các tiểu thương, trước đây kinh doanh ngoài Quốc lộ 6, để đảm bảo an toàn giao thông, Nhà nước đã xây dựng chợ Lương Sơn và đưa các hộ dân kinh doanh dọc QL6 vào chợ kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, việc đấu giá kinh doanh hạ tầng chợ Lương Sơn của Công ty cổ phần chợ Tây Bắc bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xây dựng, cải tạo lại chợ, nhất là việc cho các hộ ở nơi khác đến xây dựng và thuê ki ốt kinh doanh tại khu vực chợ dân sinh ngoài trời, khu vực kinh doanh lưu động là không phù hợp, ảnh hưởng đến các công năng khác của chợ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cùng UBND xã Lương Sơn rà soát lại hợp đồng thuê đất hàng năm, hợp đồng kinh doanh hạ tầng và phương án kinh doanh giữa UBND huyện Lương Sơn (cũ) và Công ty cổ phần Chợ Tây Bắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/9. Để đảm bảo công bằng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lương Sơn phối hợp với Sở Công Thương, Ban quản lý chợ, Công ty cổ phần chợ Tây Bắc rà soát đối tượng hộ kinh doanh bảo đảm công bằng, đúng pháp luật; kiên quyết xử lý đối với các hộ dân có hành vi mua đi bán lại điểm kinh doanh tại chợ. Đối với khu vực kinh doanh lưu động ngoài trời không được xây dựng ki ốt, do vậy phải chấm dứt hợp đồng và di dời ngay các hộ đã thiết lập ki ốt tại khu vực này. Các đơn vị: Công ty cổ phần chợ Tây Bắc, Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND xã Lương Sơn rà soát thống nhất giá cho thuê điểm kinh doanh với các hộ dân theo lộ trình phù hợp, đúng quy định, có tình, có lý...

Về kết quả, tiến độ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp dân trước, đến nay các cấp, ngành đã giải quyết xong 1 vụ việc, còn 24 vụ việc đang giải quyết. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi hành án dân sự, việc tuyển dụng vào biên chế và chế độ đối với giáo viên mầm non...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tập trung giải quyết các vụ việc đã được cấp huyện bàn giao sau khi kết thúc hoạt động và những vụ việc đã tiếp nhận trong những lần tiếp công dân trước; đối với các vụ việc chưa có thời hạn giải quyết phải phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan phân loại, xác định rõ thời hạn giải quyết từng vụ việc, không để tình trạng người dân đi lại nhiều lần. Quá trình giải quyết phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, tránh tình trạng người dân bức xúc, khiếu nại vượt cấp.

Đinh Vũ