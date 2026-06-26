Chưa điều chỉnh dự án tại xã Tam Đảo, rà soát toàn bộ quy trình cấp phép

Sáng 26/6, trong khuôn khổ Chương trình Cà phê doanh nhân (phiên thứ Năm), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc và cho ý kiến chỉ đạo đối với đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vĩnh Thịnh.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; cùng lãnh đạo xã Tam Đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ Năm.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vĩnh Thịnh đã báo cáo tình trạng triển khai Dự án “Nuôi trồng thủy sản nước lạnh phục vụ du lịch” tại xã Tam Đảo. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2013 với tổng vốn trên 10 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước tự nhiên và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, sạt lở núi, gây tổn thất lớn về hạ tầng xây dựng ban đầu. Trên cơ sở thực tế khai thác và định hướng phát triển của khu vực, công ty đề nghị được điều chỉnh mục tiêu sang dự án thương mại, dịch vụ với tên gọi “Khu ẩm thực và các dịch vụ tổng hợp phục vụ du lịch Sen Vàng”, nâng tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh lên trên 27 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vĩnh Thịnh báo cáo giải trình về những vướng mắc của dự án.

Sau khi lắng nghe báo cáo của doanh nghiệp và ý kiến phân tích, đánh giá chuyên môn từ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác quản lý đầu tư và trật tự xây dựng tại khu vực này.

Đồng chí nhấn mạnh, việc quản lý và đốc thúc triển khai dự án trong thời gian qua còn lỏng lẻo, bộc lộ lỗ hổng lớn. Dù dự án đã hết hạn triển khai từ năm 2015, nhưng đến năm 2017, cơ quan quản lý xây dựng thời điểm đó vẫn cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, phía chủ đầu tư cũng không chấp hành nghiêm túc khi xây dựng các hạng mục công trình sai lệch so với nội dung giấy phép được cấp.

Lãnh đạo các sở, ngành chức năng tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ các thủ tục pháp lý liên quan.

Trước những sai phạm và bất cập nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là không hợp thức hóa sai phạm, ưu tiên giữ gìn cảnh quan tự nhiên và thượng tôn pháp luật. Đối với đề nghị xin chuyển đổi mục tiêu dự án sang thương mại - dịch vụ của Công ty Vĩnh Thịnh, UBND tỉnh quyết định chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện tại.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Tam Đảo khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành rà soát, xem xét lại toàn bộ quy trình, từ khâu cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến cấp phép xây dựng; đánh giá kỹ lưỡng mức độ an toàn địa chất tại vị trí triển khai dự án và sự phù hợp đối với quy hoạch chung của khu vực Tam Đảo.

Đồng chí yêu cầu đoàn kiểm tra làm rõ, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan và chủ đầu tư trong việc buông lỏng quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Trên cơ sở đối chiếu toàn diện với quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất, tổng hợp báo cáo và đề xuất hướng xử lý dứt điểm, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2026.

Các đại biểu tham dự chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ Năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã Tam Đảo nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Trong đó, chủ động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý san lấp, đào đắp, làm phá vỡ cảnh quan sinh thái, quyết tâm bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Đinh Vũ