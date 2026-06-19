Chuẩn bị chu đáo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 19/6, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kế hoạch tổ chức các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, hội nghị sơ kết sẽ tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mô hình, giải pháp và kết quả tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trình chiếu phóng sự tổng hợp phản ánh những kết quả nổi bật, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua. Đây là dịp để nhìn nhận toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là lễ ra mắt nền tảng giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu và phát động Chiến dịch “60 ngày dữ liệu”. Hoạt động này nhằm thúc đẩy việc chuẩn hóa, làm giàu và khai thác hiệu quả dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng sẽ công bố các bài toán lớn đặt ra trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh, qua đó thu hút sự tham gia, đồng hành của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ trong tìm kiếm giải pháp, góp phần giải quyết những yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ ký kết các chương trình phối hợp giữa tỉnh Phú Thọ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại học Quốc gia Hà Nội. Các chương trình phối hợp được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, huy động nguồn lực, tri thức và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung được phân công; rà soát kỹ lưỡng công tác tổ chức, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ của từng phần việc.

Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt nội dung trưng bày các sản phẩm, kết quả nổi bật; xây dựng phóng sự bảo đảm ngắn gọn, sinh động, phản ánh rõ nét thành tựu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ ra mắt nền tảng giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu và phát động Chiến dịch “60 ngày dữ liệu”; hoàn thiện nội dung công bố các bài toán lớn và các chương trình ký kết hợp tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản gửi các địa phương nghiên cứu, rà soát, chọn lựa sản phẩm để tham gia trưng bày triển lãm tại hội nghị sơ kết.

Lê Minh