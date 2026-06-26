Chuẩn bị tổ chức Giải Vô địch xe đạp và Giải Bơi truyền thống quốc gia năm 2026

Ngày 26/6, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (cơ sở Hòa Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức địa phương đăng cai Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 và Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 diễn ra từ ngày 9-19/7. Trong đó, nội dung xe đạp địa hình tổ chức từ ngày 9-12/7 tại trường đua địa hình, phường Thống Nhất; nội dung xe đạp đường trường diễn ra từ ngày 13-19/7 tại các tuyến đường thuộc phường Hòa Bình và phường Tân Hòa.

Các đồng chí thành viên Ban tổ chức khảo sát tại địa điểm diễn ra các nội dung giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31.

Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 diễn ra từ ngày 1-9/8 tại Bể bơi Hòa Bình (phường Hòa Bình), với các nội dung: Bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, tiếp sức tự do và tiếp sức hỗn hợp. Đối tượng tham gia gồm nữ từ 35 đến 70 tuổi và nam từ 40 đến 75 tuổi.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã trao đổi, thống nhất phương án phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ thi đấu.

Ban tổ chức đặt mục tiêu tổ chức các giải đấu chu đáo, an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn vận động viên, du khách và góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ.

Phạm Thị Hằng