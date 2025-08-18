Chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên

Sáng 18/8, Ban quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe chủ đầu tư báo tiến độ nội dung liên quan đến Lễ khởi công dự án KCN Nam Bình Xuyên chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đồng chí Hoàng Long Biên- Trưởng Ban quản lý Các KCN tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park (Chủ đầu tư KCN Nam Bình Xuyên).

Theo báo của Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park, KCN Nam Bình Xuyên có quy mô gần 300ha. Đây là một trong những KCN thế hệ mới, phát triển theo định hướng xanh, thông minh, bền vững, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển đổi công nghiệp của khu vực phía Bắc.

Dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào 9h ngày 19/8 tại vị trí trung tâm dự án (xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng) có khoảng 800 đại biểu tham dự. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công như: Trang trí khánh tiết, đường truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, y tế... đã cơ bản hoàn tất.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nội dung chương trình lễ khởi công, bàn các giải pháp thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, an toàn về an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban quản lý Các KCN tỉnh Hoàng Long Biên đánh giá cao công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án KCN Nam Bình Xuyên.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư dự án rà soát lại khách mời; tiếp thu ý kiến tham gia của các sở ngành để điều chỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về dự án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, phấn khởi, ủng hộ trong quá trình triển khai dự án.

Trần Tỉnh