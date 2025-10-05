Chuẩn bị tốt các khâu trong công tác tuyển quân năm 2026

Để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, cùng với các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên đã và đang chỉ đạo các địa phương tích cực kiểm tra, rà soát nguồn tuyển quân. Với phương châm “rà từng người”, các địa phương đều nỗ lực, quyết tâm không để thiếu, sót, lọt nguồn, không để sai hoặc nhầm lẫn, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật trong công tác tuyển quân.

Khi bộ máy chính quyền chuyển sang hai cấp, hệ thống quân sự cũng vận hành thông suốt. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên được thành lập trên cơ sở giải thể Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, là lực lượng chỉ huy trực tiếp tại cơ sở và là một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và điều phối các hoạt động quân sự, quốc phòng của 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Năm 2025, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng trình tự các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý nam công dân đủ 17 tuổi trong năm; công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tổ chức tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Tổ chức lập duyệt hồ sơ; xác minh lý lịch chính trị, thâm nhập “3 gặp, 4 biết”; xét duyệt tạm hoãn, gọi nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng luật. Bàn giao đủ 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội và công an.

Ban Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên hiệp đồng với Trung tâm Y tế các khu vực và UBND các xã, phường trong tổ chức khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ năm 2026

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện các khâu trong công tác tuyển quân năm 2026, đồng chí Thượng tá Kim Trọng Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên cho biết: Theo dự kiến, năm 2026 chỉ tiêu giao tuyển quân cho khu vực tăng gần 1000 người so với năm 2025. Hơn nữa đây là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền phương hai cấp. Khi không còn cấp huyện, các nhiệm vụ công tác tuyển quân của cấp huyện cơ bản điều chuyển về cấp xã và một phần về cấp tỉnh. Theo đó, lãnh đạo xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương thực hiện công tác rà soát, phúc tra, quản lý nguồn; tổ chức sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, lập danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe... Bên cạnh những thuận lợi, các xã, phường trong khu vực cũng gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã chưa làm quen các khâu, các bước, quy trình công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ dẫn đến khó khăn về khâu rà soát, quản lý nguồn, nhất là quy trình tổ chức phát lệnh và quản lý số công dân đến khi tổ chức lễ giao nhận quân. Các xã, phường trong khu vực không trực tiếp tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân mà sẽ phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên để hiệp đồng tổ chức lễ giao nhận quân theo cụm xã cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo quy trình “tròn khâu” và chất lượng tuyển quân. Theo nhận định của lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên, công tác tuyển quân năm 2026 sẽ gặp những khó khăn nhất định: Nguồn sẵn sàng nhập ngũ cơ bản đang học tại các nhà trường chiếm 50%; một số trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học đang làm việc trong các công ty, doanh nghiệp có thu nhập cao. Vẫn còn một số địa phương chưa quản lý được số lượng, chất lượng của nguồn tuyển quân sau sáp nhập. Quy trình các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ có nhiều nội dung mới, thay đổi...

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự được các đơn vị, địa phương hiệp động chặt chẽ, đúng luật

Để chủ động làm tốt công tác tuyển quân năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao ngay từ những bước cơ bản ban đầu. Trong đó, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, phường trong khu vực chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư tổ chức rà soát, đăng ký nguồn nhập ngũ đối với nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ ngày 15/02/2008 đến 4/3/2001); các trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (xét đến ngày 04/03/1999). Để tránh sót, lọt, thậm chí giấu nguồn tuyển quân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên thành lập các tổ công tác sẽ phúc tra, kiểm tra ngẫu nhiên các thôn, tổ dân phố và đến trực tiếp gia đình, tập trung vào các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ để nắm nguồn tuyển quân. Từ đó, nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp sai phạm và tham mưu Hội đồng NVQS địa phương có những giải pháp quản lý nguồn cụ thể.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 26/10/2025, các xã, phường phải có danh sách kết quả kiểm tra, rà soát, đối chiếu, chốt nguồn tuyển quân với Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên. Với phương châm “rà từng người”, không để sót, lọt nguồn, Ban chỉ huy phòng thủ 4 - Vĩnh Yên phối hợp với UBND xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự; các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo Ban CHQS xã, phường tổ chức rà soát; phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; nắm chắc số lượng, chất lượng từng công dân; tổ chức bình xét, bình cử công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng. Quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Thông qua thực hiện “tròn khâu” trong tuyển quân, từng khâu, từng bước được đảm bảo làm tốt, chặt chẽ sẽ góp phần quan trọng giúp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân với chất lượng cao.

Hoàng Nga