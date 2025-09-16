Chuẩn bị triển khai Dự án đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Hòa Bình

Sáng 16/9, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông Antonie Mougenot - Trưởng Dự án tại Ban Phát triển Đô thị của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về Dự án Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hòa Bình (cũ). Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hòa Bình (cũ) do AFD và Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên thiên nhiên (Quỹ WARM) là nhà tài trợ. Dự án nhằm nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, khả năng tiêu thoát nước cho khu vực đô thị Hoà Bình (gồm các phường Hoà Bình, Tân Hoà, Kỳ Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay); cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường nước trong đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng biểu tượng Trống đồng cho ông Antonie Mougenot - Trưởng Dự án tại Ban Phát triển Đô thị của AFD.

Dự án sẽ thiết lập, nâng cấp, cải tạo kết nối hệ thống thoát nước, các tuyến kênh, mương, các hồ điều hoà và trạm bơm đảm bảo nâng cao năng lực thoát nước, điều hoà chống ngập úng, tạo môi trường xanh kết hợp với tạo không gian đô thị trong phạm vi Dự án với khoảng 41.000 người được hưởng lợi. Dự án gồm 3 hợp phần, thực hiện trong 4 năm kể từ ngày Hiệp định vay có hiệu lực (dự kiến 2026 - 2030). Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 1.493,6 tỷ đồng (trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại trên 39 tỷ đồng; vốn vay ODA là hơn 1.020 tỷ đồng; vốn đối ứng gần 434 tỷ đồng).

Về tiến độ chuẩn bị Dự án, trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh, UBND tỉnh Hoà Bình (cũ) và AFD đã phối hợp chặt chẽ để lựa chọn các hạng mục đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được giao là đơn vị chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các điều kiện tiên quyết cho việc cấp khoản tài trợ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hợp phần xây lắp và hỗ trợ kỹ thuật; các hoạt động, nội dung công việc cần tiến hành song song với quá trình ký kết Hiệp định vay để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thống nhất đổi tên Dự án cho phù hợp với địa giới hành chính mới là “Phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cảm ơn tinh thần hợp tác, hỗ trợ của Cơ quan phát triển Pháp và Quỹ WARM đối với tỉnh trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Dự án. Đồng chí nhấn mạnh, Dự án có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, nâng cao năng lực quản lý đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện chất lượng sống cho người dân tại khu vực đô thị Hoà Bình. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai Dự án theo kế hoạch. Tỉnh cũng cam kết kịp thời nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của Dự án.

Ông Antonie Mougenot - Trưởng Dự án tại Ban Phát triển Đô thị của AFD phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Antonie Mougenot - Trưởng Dự án tại Ban Phát triển Đô thị của AFD đánh giá cao sự chủ động, hợp tác của tỉnh trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Dự án. AFD luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. AFD sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục ký kết Hiệp định vay, triển khai các giai đoạn tiếp theo của Dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ.

Nguyễn Huế