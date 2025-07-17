Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma tuý

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm chế, không phát sinh tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đáng chú ý tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng.

Hồi 00h50’ ngày 26/6/2025 tại Km104+400 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (cũ), Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Nhân Mỹ bắt quả tang Cao Mạnh Tiến, sinh năm 1984, trú tại tiểu khu 21, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1993, trú tại làng Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 29.710,94g Methamphetamin; 0,21g heroin; 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Ngày 28/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Mạnh Tiến, Nguyễn Thái Sơn về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đây là một vụ điển hình trong hàng chục vụ án về ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 (từ ngày 1/6 đến 30/6).

Thực tế cho thấy, một số đối tượng ở các tỉnh, thành giáp ranh vận chuyển ma tuý vào địa bàn tỉnh Phú Thọ để bán cho các đối tượng trong tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi cách cất giấu, vận chuyển, giao dịch cũng như phương thức trao đổi, mua bán.

Đáng chú ý, tội phạm ma tuý sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo...), các trang thương mại điện tử là một số trang web giả mạo bán hàng hợp pháp nhưng thực chất là bán ma tuý để trao đổi mua bán trái phép chất ma tuý hoặc thông qua các diễn đàn và nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi thông tin, hay sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hoá (Signal, WhatsApp, Nicegram) để liên lạc.

Trước thực trạng đó, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025, với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma tuý”, Công an 3 tỉnh (cũ) đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các điểm mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; làm tốt công tác phối hợp trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện...

Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ngành thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ người có tiền án, tiền sự; người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đối tượng nghiện ma túy. Lập 18 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (giảm 10 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2024); rà soát, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội ma tuý để có kế hoạch đấu tranh.

Gọi hỏi, răn đe, cảm hoá, giáo dục 915 lượt đối tượng, kiểm điểm trước dân 12 đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và yêu cầu cam kết không tái phạm. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tổ chức lồng ghép 1.526 cuộc họp khu dân cư, họp Tổ liên gia tự quản để tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chuyên đề công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống ma túy tại địa bàn cấp xã; tổ chức 136 ca tuần tra kiểm soát, huy động 986 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra trên các tuyến địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ tội phạm, vi phạm pháp luật trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong tháng 6/2025, lực lượng Công an 3 tỉnh (cũ) đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ/72 đối tượng (giảm 95 vụ, 150 đối tượng so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khởi tố 25 vụ/50 bị can mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất má túy; xử lý hành chính 3 vụ/22 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 16,272g heroin; 29.761,752g ma túy tổng hợp; 56,31g sợi chứa chất ma tuý Cỏ Mỹ (Tobaco); 2 ô tô, 35 điện thoại di động; 1 xe máy; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và nhiều tang vật liên quan.

Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh truy tố 10 vụ/84 bị can, xét xử 32 vụ/70 bị cáo. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được 3 ngành Công an, Kiểm sát, Toà án phối hợp thống nhất, kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Tân Hòa triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm, trọng tâm là nhiệm vụ đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, thời gian tới, lực lượng Công an cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng và sản xuất trái phép chất ma túy.

Tiếp tục rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

Ưu tiên nguồn lực để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trong các cơ sở cai nghiện ma tuý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều trị, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện tại các địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn, việc làm, xoá bỏ mặc cảm cho người sau cai nghiện.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ, Internet và mạng xã hội, nâng cao vai trò của người có uy tín, người nổi tiếng trong phòng chống ma túy.

Công an xã Yên Thủy lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy trong buổi họp khu dân cư tới người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương, tin chắc rằng tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ được kiềm chế, kéo giảm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức “nói không với ma túy”, góp phần hạn chế thấp nhất hiểm họa do “cái chết trắng” gây ra cho toàn xã hội.

Đinh Thắng