Chung tay giúp dân thu hoạch lúa trước bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 sắp đổ bộ, sáng 4/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - phường Thống Nhất đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Dân quân tự vệ, Công an và Đoàn thanh niên phường Thống Nhất khẩn trương xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - phường Thống Nhất chung tay cùng các lực lượng giúp dân thu hoạch lúa

Ngay từ sáng sớm, trên cánh đồng lúa chín vàng, không khí lao động khẩn trương, sôi nổi đã lan tỏa khắp nơi. Những màu áo đặc trưng - màu xanh của bộ đội, xanh tình nguyện của tuổi trẻ, và màu áo của lực lượng công an - cùng hoà quyện, tạo nên hình ảnh đẹp giữa đồng quê. Dưới cái nắng gay gắt, các lực lượng vẫn miệt mài, tận tụy làm việc không ngơi tay, quyết tâm hoàn thành việc thu hoạch trước khi mưa bão kéo về.

Các hộ gia đình được hỗ trợ thu hoạch lúa là các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đứng chân

Trong ngày, lực lượng phối hợp đã hỗ trợ gần 10 hộ dân là các gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu hoạch toàn bộ diện tích lúa chín. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đồng thời giúp người dân giảm bớt lo toan, thiệt hại trong mùa vụ.

Qua các hoạt động này đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sỹ trong lòng nhân dân

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hỗ trợ sản xuất, hoạt động còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang. Sự chung tay của các đoàn viên, thanh niên trong phong trào “Tuổi trẻ Thống Nhất chung tay xây dựng quê hương” đã góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Qua đó, hoạt động này đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Mạnh Hùng