Chung tay vì mái ấm của người nghèo

Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống cấp đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 đề ra.

Trong ngôi nhà kiên cố mới hoàn thiện còn nồng mùi sơn, cặp vợ chồng già Thiều Mạnh Trọng, Vi Thị Lịch không giấu nổi xúc động. Ông Trọng sinh năm 1936, là con liệt sĩ; vợ ông sinh năm 1940. “Hai vợ chồng tôi có 7 người con, trong đó, 6 người đã xây dựng gia đình và ở riêng, cuộc sống vất vả, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Vợ chồng tôi hiện đang ở với con trai út, sinh năm 1986 nhưng chậm chạp, ngờ nghệch so với lứa tuổi. Vợ tôi bị khuyết tật đặc biệt nặng, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội” - ông Trọng cho biết.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Thiều Mạnh Trọng ở khu Đồn Ngựa, xã Đồng Lương được hoàn thiện từ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Trọng được xây cách đây 40 năm, đã xuống cấp trầm trọng, mỗi lần mưa to nước ngập lên đến giường. Nhiều lần, cán bộ xã xuống vận động gia đình xây nhà mới, nhưng do hai ông bà tuổi cao, thường xuyên đau ốm, chi phí điều trị tốn kém nên không có nguồn lực để làm, mặc dù Nhà nước có hỗ trợ. Lo sợ ngôi nhà cũ xuống cấp không chịu được những trận mưa to, gió lớn, xã đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình ông Trọng. Theo đó, dự án “Xây nhà nhân ái” của Báo Dân trí vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gần 350 triệu đồng, cộng với 60 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước theo chương trình xóa nhà tạm, hơn 110 triệu đồng từ dòng họ hai bên gia đình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ, chỉ trong vòng hơn 2 tháng, ngôi nhà kiên cố của gia đình ông đã hoàn thành. Ngày bàn giao nhà, không chỉ gia đình ông Trọng vui sướng mà bà con hàng xóm cũng mừng cho vợ chồng ông.

Ông Thiều Mạnh Trọng xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình được ở trong ngôi nhà to, kiên cố thế này. Trước đây, nhà dột nát, mưa thì ướt hết, con trai lại yếu ớt, ngờ nghệch nên chúng tôi vô cùng lo lắng. Giờ có nhà mới, chúng tôi yên tâm lắm! Cảm ơn chính quyền, các nhà hảo tâm và bà con họ hàng đã giúp đỡ”.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, năm 2025, xã Đồng Lương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả nguồn lực Nhà nước và sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, dòng họ, cộng đồng. Đến nay, xã đã hoàn thiện 34 nhà (14 nhà cho người có công, 20 nhà cho hộ nghèo), đạt 100% chỉ tiêu năm 2025, trong đó xây mới 11 nhà, sửa chữa 23 nhà.

Không chỉ dừng lại ở phần hỗ trợ từ ngân sách, xã Đồng Lương đã huy động nhiều nguồn lực giúp người nghèo xóa nhà tạm từ các quỹ thiện nguyện, sự chung tay của dòng họ, làng xóm đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự trở thành phong trào lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Việc hoàn thành chỉ tiêu xóa 34 nhà tạm, dột nát trong năm 2025 là bước tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân Đồng Lương. Những ngôi nhà mới không chỉ bảo đảm an toàn cho các hộ gia đình nghèo mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo môi trường sống văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết: Chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng là nền tảng để Đồng Lương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mỗi mái ấm được dựng lên là một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người dân.

Thành công trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ dừng lại ở ý nghĩa an sinh xã hội trước mắt, mà còn là động lực để Đồng Lương phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong thời gian tới. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang hôm nay chính là nền móng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững, nơi người dân được sống trong điều kiện tốt đẹp hơn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chi Hương