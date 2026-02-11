Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chân Mộng - Niềm tin và khát vọng”

Tối 11/2, xã Chân Mộng tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Chân Mộng - Niềm tin và khát vọng” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham dự. Đây là điểm nhấn văn hóa - chính trị đầu xuân, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của địa phương.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sự kiện là dịp để địa phương nhìn lại chặng đường đổi mới, phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cơ sở.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật "Chân Mộng – Niềm tin và khát vọng”.

Đêm giao lưu nghệ thuật được dàn dựng theo kết cấu ba chương, với nội dung xuyên suốt từ truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương đến nhịp sống đổi mới và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới. Nhiều tiết mục hát, múa, hoạt cảnh, trình diễn áo dài được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp văn hóa và con người địa phương.

Các tiết mục do lực lượng văn nghệ quần chúng, đoàn viên thanh niên, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các câu lạc bộ văn hóa - thể thao trên địa bàn biểu diễn, tạo nên không khí gần gũi, lan tỏa.

Ban Tổ chức vinh danh các tập thể có những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua và sự phát triển chung của địa phương.