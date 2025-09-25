Chương trình làm cha mẹ “Đồng hành yêu thương - Nuôi dưỡng tương lai”

Chiều 25/9, tại Khách sạn Sài Gòn, phường Việt Trì, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức truyền thông chương trình làm cha mẹ với chủ đề “Đồng hành yêu thương - Nuôi dưỡng tương lai”.

Các đại biểu xem clip chủ đề “Mô hình giáo dục làm cha mẹ - hành trình lan tỏa yêu thương”.

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua vai trò của người mẹ và gia đình. Nhiều mô hình, chương trình đã được triển khai hiệu quả như Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; các mô hình nhóm cha mẹ, giáo dục tiền hôn nhân... Đặc biệt, từ năm 2023- 2025, Trung ương Hội phối hợp với UNICEF triển khai Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ tại 5 tỉnh, với các hoạt động nổi bật như: Thành lập nhóm cha mẹ, tập huấn kiến thức cho phụ huynh có con từ 0 - 8 tuổi, tổ chức khóa học trực tuyến... góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho các bậc phụ huynh.

Tiểu phẩm sân khấu hóa với thông điệp “Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương”.

Với phương châm “Giáo dục cha mẹ là nền tảng cho sự phát triển của trẻ em”, Đề án 938 giai đoạn 2024–2025 tiếp tục ưu tiên xây dựng các mô hình giáo dục làm cha mẹ tại cộng đồng, phát triển mạng lưới tuyên truyền viên là cán bộ Hội và phụ huynh có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem clip chủ đề “Mô hình giáo dục làm cha mẹ - hành trình lan tỏa yêu thương”, thưởng thức tiểu phẩm sân khấu hóa với thông điệp “Học làm cha mẹ để lan tỏa yêu thương”, tham gia chuyên đề truyền thông và phần giao lưu, hỏi – đáp thực tiễn cùng chuyên gia. Nội dung tập trung vào kỹ năng đồng hành cùng con, xây dựng mối quan hệ tích cực trong gia đình, nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ bạo lực, xâm hại, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Chuyên gia của Trường Đại học Y Hà Nội truyền thông chuyên đề "Làm cha mẹ tích cực - đồng hành cùng con phát triển toàn diện.

Chương trình truyền thông là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách, đạo đức và tương lai của trẻ em. Đây cũng là một trong những hành động cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh – nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Anh Thơ