Tối 26/12, tại Trường Đại học Hùng Vương, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về công tác tổ chức và kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đồng thời tích cực triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động do Công đoàn phát động; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ giàu mạnh, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên mới.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội gồm 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc gồm 3 phần: Hào khí Đại hội – niềm tin vào Đảng; Phú Thọ - cội nguồn và khát vọng; Người lao động Phú Thọ - Công đoàn – Khát vọng tương lai với sự tham gia của đoàn viên công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đại học Hùng Vương; nhà văn hóa lao động tỉnh; công đoàn phường Việt Trì, Phường Thanh Miếu. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi vẻ đẹp của đất nước và quê hương, truyền thống Công đoàn Việt Nam, nét đẹp của giai cấp công nhân, lao động với tình yêu cuộc sống, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất Tổ giàu đẹp.
Ngọc Anh, Nguyễn Toàn
