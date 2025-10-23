Chuyển đổi số - “Chìa khóa” thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, bền vững

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là cơ hội, phương thức đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, Phú Thọ đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CĐS toàn diện trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, ưu tiên lựa chọn những công việc đột phá, tạo cơ sở, nền tảng CĐS nhanh, bền vững, phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể

Với quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của CĐS”, trước khi hợp nhất, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt và hiệu quả nhằm thẩy CĐS toàn diện, ưu tiên CĐS trên một số lĩnh vực để cung cấp trải nghiệm mới, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội như: Y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải ...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Sau khi hợp nhất, công tác CĐS tiếp tục được tỉnh Phú Thọ xác định là “chìa khóa”, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững. Triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 02; Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01, tạo ra khung pháp lý căn bản về chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ CĐS. Toàn tỉnh hiện có 10.236 trạm BTS, phủ sóng 3G, 4G đạt 99% diện tích toàn tỉnh; ngoài ra đã phát sóng 170 trạm 5G tại các trung tâm đô thị, du lịch trọng điểm. Trên địa bàn tỉnh có hơn 792.400 thuê bao băng rộng cố định; khoảng 3,1 triệu thuê bao băng rộng di động; tỷ lệ máy điện thoại/dân số đạt 93%; tỷ lệ điện thoại thông minh/dân số đạt 89%. Cùng với đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến toàn bộ 148 xã, phường; 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hai cấp tỉnh, xã đã được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định. Các nền tảng CĐS như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống cổng thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số, hệ thống hội nghị trực tuyến... được triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh đã từng bước thay đổi phương thức hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Kinh tế số dần khẳng định vai trò trong quỹ đạo tăng trưởng, chiếm 20% GRDP của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, nội dung số và giải pháp công nghệ. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ở từng ngành, lĩnh vực của tỉnh đều đạt được những kết quả đáng khích lệ trong CĐS. Điển hình như: Ngành Y tế đã triển khai bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trực thuộc; bước đầu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng dữ liệu lớn (BigData) trong chẩn đoán, điều trị đột quỵ tại một số bệnh viện lớn; 100% cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở bán thuốc kết nối liên thông kê đơn thuốc điện tử với phần mềm quản lý dược quốc gia; trên 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã bước đầu hình thành Hệ sinh thái giáo dục dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành, trên 99% dữ liệu học sinh và cán bộ giáo viên kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% các trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý nhà trường (SMAS, VNedu), sổ điểm điện tử, nền tảng E-learning, kho học liệu số và hệ thống học tập trực tuyến...

Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận định rõ những khó khăn, hạn chế, với mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh CĐS đồng bộ, toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả, cung cấp dịch vụ số thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm bứt phá CĐS, tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về CĐS với nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư, thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực, doanh nghiệp số; phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Để tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ CĐS, tỉnh xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá ưu tiên theo từng giai đoạn, từ đó tạo nền tảng CĐS bền vững cho những năm tiếp theo. Giai đoạn 2025 - 2026, tỉnh tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao về khoa học, công nghệ và CĐS; thu hút, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Triển khai hiệu quả, đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, phát triển các nền tảng số phục vụ điều hành trực tuyến, dựa trên dữ liệu phục vụ hoạt động chính quyền số; xây dựng hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với triển khai của các bộ, ngành; phát triển hạ tầng số; triển khai dịch vụ đô thị thông minh...

Trong các giai đoạn tiếp theo, tỉnh tập trung rà soát bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động CĐS trong từng ngành, lĩnh vực; hoàn thiện, đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống đã triển khai; phát triển các dịch vụ số thông minh trong các lĩnh vực phục vụ Nhân dân; cập nhật, mở rộng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp, công khai thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CĐS; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng...

Thúy Hường