Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng cao

Dù địa hình đồi núi chia cắt, thường xuyên hứng chịu thiên tai, xã Đà Bắc đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CĐS), tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Xã Đà Bắc mới được thành lập sau sáp nhập thị trấn Đà Bắc và các xã Hiền Lương, Toàn Sơn, Tú Lý, với tổng diện tích gần 13.680ha, dân số trên 19.000 người. Trong điều kiện giao thông cách trở, nhiều khu vực mất liên lạc khi mưa lũ, từ nhiều năm trước, chính quyền huyện Đà Bắc (cũ) đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành. Đây là tiền đề để xã Đà Bắc hôm nay tiếp tục triển khai mạnh mẽ CĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí, kịp thời chỉ đạo khắc phục thiên tai, thúc đẩy sản xuất.

Sau khi có Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, xã Đà Bắc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc trả kết quả cho cụ Đào Quốc Thạc, 92 tuổiở Tiểu khu Thạch Lý.

Đồng chí Đào Tiến Quyết, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết: “Xã đang ưu tiên phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cấp mạng lưới, bảo đảm thông suốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân”.

Xã chú trọng phát triển “công dân số” thông qua việc đưa nội dung số hóa vào nhà trường, triển khai kế hoạch học phổ thông số, nâng cao nhận thức về CĐS trong cán bộ, công chức và người dân.

Theo quy định, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phải báo cáo hằng ngày lên cấp trên về kết quả triển khai Nghị quyết 57, kèm theo minh chứng cụ thể. Đây là áp lực nhưng cũng là động lực giúp xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Từ ngày 1/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Xã đã rà soát, đơn giản hóa quy trình, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc xử lý hồ sơ, hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn, phục vụ tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã vào buổi sáng trung tuần tháng 7, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi hình ảnh cụ Đào Quốc Thạc, râu tóc bạc phơ, năm nay đã 92 tuổi, ở tiểu khu Thạch Lý, chống gậy đến làm thủ tục công chứng sổ đỏ. Cụ Thạc không phải chờ đợi lâu hay mang giấy tờ đi lại nhiều lần như trước. “Các cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình, máy tính làm nhanh, tôi già rồi mà cũng thấy tiện” - cụ Thạc phấn khởi nói.

Cũng tại đây, chị Đinh Thị Quý ở tiểu khu Liên Phương vừa hoàn tất thủ tục chứng thực bản sao căn cước công dân. Chị Quý chia sẻ: “Chưa đầy 15 phút, tôi đã nhận được kết quả. Rất nhanh và thuận tiện”.

Để có sự thay đổi ấy, vai trò của các tổ hỗ trợ thủ tục hành chính số tại cơ sở rất quan trọng. Em Nguyễn Thị Mậu Hà, đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng, là một trong số 14 thành viên tham gia Tổ hỗ trợ của xã. Hà cùng các bạn trẻ của tổ và các chi đoàn khu dân cư đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các khu để hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kê khai thông tin trực tuyến, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công.

Có thể khẳng định, nhờ định hướng đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền đến cơ sở, xã Đà Bắc đang trở thành một trong những điểm sáng trong chuyển đổi số tại vùng cao của tỉnh. Từ nền tảng hạ tầng số đến xây dựng công dân số và đổi mới hoạt động hành chính công, CĐS không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra cơ hội phát triển.

Hương Lan