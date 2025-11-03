Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Vĩnh An

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của tổ chức Đảng cơ sở, Đảng ủy xã Vĩnh An đã và đang tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, qua đó thống nhất, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác Đảng.

Đảng bộ xã Vĩnh An hiện có 900 đảng viên đang sinh hoạt tại 34 chi, đảng bộ. Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 04 của Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 204 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh An đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, cộng nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác Đảng được Đảng ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn thông qua các hội nghị của Đảng ủy, các buổi sinh hoạt chi bộ; thông qua các nhóm Zalo, mạng xã hội để nâng cao nhận thức, chủ động tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Vĩnh An rà soát, quản lý hồ sơ đảng viên bằng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả, giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Đảng, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, ban hành các văn bản cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Trước mắt, Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đầu tư trang thiết bị nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban hành quy định về quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong cơ quan Đảng; quy chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật và xác thực thông tin theo quy định của pháp luật; phù hợp, tương đồng với Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Với việc triển khai đồng bộ, nhanh, hiệu quả trong chuyển đổi số đã góp phần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Từng bước thay đổi thói quen, phương pháp làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí, thời gian... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã được cung cấp tài khoản và sử dụng phần mềm văn bản điều hành; thực hiện xử lý văn bản, ký số trên phần mềm. Việc quản lý và sử dụng chữ ký số được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định; các văn bản đi, đến được số hóa, ký số đạt tỷ lệ 100%, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy. Việc triển khai phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng được thực hiện nghiêm. Đã cấp 24 tài khoản sử dụng phần mềm; cấp 11 chữ ký số cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan Đảng; việc trao đổi và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước tại cơ quan, đơn vị thông suốt, chữ ký số được sử dụng thường xuyên, đáp ứng yêu cầu xử lý văn bản điện tử của cơ quan.

Cùng với áp dụng phần mềm quản lý văn bản và Hệ thống quản lý văn bản điều hành vào xử lý công việc hằng ngày, Đảng ủy xã đang tích cực triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đến nay, đa số đảng viên trong Đảng bộ xã đã làm quen và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Các đảng viên cài đặt ứng dụng, cấp ủy sẽ truyền tải kịp thời văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp để nắm bắt và học tập. Qua ứng dụng này, cấp ủy khi phân công nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất cho từng đảng viên sẽ theo dõi được quá trình thực hiện nhiệm vụ... Việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong công tác xây dựng Đảng là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Để từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, thời gian tới, Đảng ủy xã Vĩnh An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các ứng dụng mạng xã hội để tổ chức họp trực tuyến, cũng như chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả phầm mềm quản lý văn bản và điều hành. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, điều hành; mở rộng kết nối Internet tốc độ cao đến các bộ phận. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số. Chủ động xây dựng kế hoạch, huy động, bố trí ngân sách phù hợp, đồng thời, tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàng Nga