Chuyển giao giữa Hiệp hội Doanh nghiệp 3 tỉnh Phú Thọ-Vĩnh Phúc-Hòa Bình sang hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị chuyển giao giữa Hiệp hội Doanh nghiệp 3 tỉnh Phú Thọ-Vĩnh Phúc-Hòa Bình (cũ) sang Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Lễ ký kết chuyển giao giữa Hiệp hội doanh nghiệp 3 tỉnh cũ sang Hiệp hội doanh nghiệp Phú Thọ

Đây là dịp tạo không gian gặp gỡ thân mật, giao lưu, tri ân đội ngũ cán bộ của các Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp (cũ)- những người đã cống hiến vì sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp 3 tỉnh cũ. Đồng thời động viên Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ (mới) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, hội nhập và bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng “ Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Sau khi sáp nhập, ngày 10/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ mới, với 60 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành. Hiệp hội hiện có khoảng 2.400 doanh nghiệp là hội viên. Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh dđã và đang tiếp tục đề ra các giải pháp tiếp tục phát triển, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nhân với cộng đồng, với tinh thân “ Hội tụ-Gắn kết-vươn xa”.

Phan Cường