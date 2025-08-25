Chuyên Hùng Vương tiếp nhận học sinh chuyển từ các trường chuyên khác về theo phương thức thi tuyển

Ngày 25/8, Trường THPT Chuyên Hùng Vương ban hành Kế hoạch số 90 về việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận học sinh chuyển về từ các trường THPT chuyên khác, năm học 2025 - 2026.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương – ngôi trường danh tiếng trên quê hương Đất Tổ

Phương thức tiếp nhận: Thi tuyển. Đối tượng tiếp nhận: Học sinh đã trúng tuyển vào các trường THPT Chuyên khác, năm học 2025-2026 có nguyện vọng chuyển về Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Số lượng học sinh tiếp nhận: Không quá 3 học sinh/lớp chuyên.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên nào phải làm bài thi môn thi chuyên đó.

Thời gian làm bài môn chuyên:150 phút.

Căn cứ vào điểm thi tuyển bổ sung, lấy theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo quy định. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh có điểm thi bằng nhau thì lấy theo thứ tự ưu tiên sau: Đã đoạt giải và đoạt giải cao hơn trong Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2024-2025. Có điểm thi môn chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 cao hơn.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển bổ sung; bản sao giấy khai sinh hợp lệ. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp. Học bạ cấp THCS.

Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 25/8/2025 đến 15 giờ ngày 26/8/2025.

Hiền Mai